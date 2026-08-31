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Combate contra disidencias de Iván Mordisco dejó ocho muertos en Guaviare
Tres personas fueron capturadas en medio de la operación.
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crojas
Operaciones contra ‘Iván Mordisco’ dejan más de 120 guerrilleros neutralizados
La opinión
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

Luego de que en los últimos días se reportara un bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en Guaviare, que dejó tres menores de edad muertos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció, a través de sus redes sociales, que en esta zona del país se registró otro bombardeo, esta vez contra las disidencias de Iván Mordisco.

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Por medio de su cuenta de X, el presidente especificó que el ataque se registró en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, contra el frente Carolina Ramírez, cuyo principal cabecilla sería alias El Tigre.

En el balance entregado se reportó la muerte de ocho miembros de esta organización, tres capturas y la recuperación de dos menores de edad, quienes se encuentran en proceso de identificación.

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“Los combates continúan y nuestras tropas mantienen la presión. Estamos verificando si alias El Tigre se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación”, puntualizó el mandatario.

Alias El Tigre es señalado de dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de la Fuerza Pública y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes.

 

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