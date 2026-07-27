A mi esposa la mataron: familia exige investigar muerte de una mujer en cirugía estética

Los allegados a Sara Milena Echavarría Alcendra, de 30 años, están destrozados, pero sacan fuerza para pedir justicia. Están seguros que se trató de un homicidio y que el peso de las leyes debe caer sobre los responsables y, por eso, desde su fallecimiento el pasado miércoles 22 de julio, en medio de una cirugía estética, en su natal Barranquilla, no paran de dar declaraciones a las autoridades, medios de comunicación y pedir claridad a la clínica sobre los hechos.

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Al día siguiente de la muerte la Clínica Diamanti Boutique, donde la mujer se sometió a una lipoescultura, se pronunció. “El procedimiento se llevó a cabo respetando la lex artis, los protocolos médicos estandarizados y las guías vigentes para la cirugía plástica. Todo acto médico y quirúrgico, a pesar de una rigurosa preparación y del estricto cumplimiento de las normas médicas, conlleva riesgos intrínsecos e imprevisibles que lamentablemente pueden desencadenar desenlaces fatales como el ocurrido”, dijo.

Añadió que “reiteramos nuestras más sinceras condolencias a la familia de la paciente y reafirmamos nuestro compromiso con la ética, la transparencia, el respeto por el debido proceso y la colaboración con las autoridades competentes”. Pese a esa declaración, los allegados a la víctima consideran que no dan claridad sobre la causa de la muerte.

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Padre y esposo de Sara Milena Echeverría dieron declaraciones

El padre de Sara, Rosier Echeverría, aseguró a los medios de comunicación que la mujer cumplió con todos los protocolos exigidos antes de la intervención. “Ella hizo todo el procedimiento como era. Entregó sus exámenes mucho antes y todo salió bien. Antes de las 7 de la mañana (del miércoles) me dijo que ya iban para la clínica, después de dejar a la niña en el colegio“, recordó el progenitor.

El familiar explicó que Sara Milena tenía previsto someterse a procedimientos estéticos en los senos y el abdomen. Además, recordó que durante meses se preparó para la cirugía, logrando bajar de 100 a 69 kilogramos con el propósito de cumplir con las recomendaciones médicas.

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El papá también denunció que en la clínica les ofreció devolverle el pago de la cirugía 65 millones 300 mil pesos, para que no trasladaran el cuerpo desde la clínica hasta Medicina Legal, sino que lo recogiera una funeraria y se dirigieran directamente a velación.

La razón de este cambio de proceso sería evitar la realización de exámenes forenses y criminalísticos, según afirmaron a varios medios de comunicación los allegados a la mujer, uno de ellos Carlos Hernández, su esposo.

“A mi esposa me la mataron, le puyaron el corazón con una cánula cuando la estaban lipando. En esta vida todos tenemos errores, pero debemos asumirlos. A mi esposa me la mataron y pido a las autoridades que investiguen y que esta muerte no quede así. Ella entró a la cirugía por un sueño que tenía y le dijeron que todo saldría bien”, contó el esposo.

Con información de El Universal.

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