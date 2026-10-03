A prisión cinco presuntos integrantes de red que traficaba migrantes y falsificaba documentos

Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento contra 15 presuntos integrantes de una red señalada de facilitar el tráfico de migrantes y la obtención fraudulenta de documentos colombianos para ciudadanos extranjeros.



Por solicitud de la Fiscalía, cinco de los procesados fueron enviados a prisión, nueve deberán permanecer privados de la libertad en sus domicilios y uno más continuará vinculado al proceso con medidas restrictivas.

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De acuerdo con la investigación, la organización habría facilitado la expedición irregular de registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos, principalmente para ciudadanos de República Dominicana.



Con estos documentos, los extranjeros podían hacerse pasar por colombianos y superar controles migratorios.



Para llevar a cabo estas actividades, los presuntos integrantes de la red captaban y trasladaban a los migrantes, coordinaban sus alojamientos y conseguían personas que declaraban falsamente la existencia de vínculos familiares.

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Además, habrían utilizado de manera irregular accesos a los sistemas de la Registraduría para tramitar los documentos.



La Fiscalía identificó 24 eventos relacionados con al menos 43 ciudadanos extranjeros, dentro de la investigación por las presuntas actividades de tráfico de migrantes y falsedad en la obtención de documentos de identidad.

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