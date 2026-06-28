Video | Ataque a tiros desató una persecución por las calles de Bucaramanga

El sonido de varios disparos alteró la tranquilidad del barrio Centenario de Bucaramanga durante las últimas horas. De acuerdo con la información conocida, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra habrían abierto fuego contra varias personas y escaparon inmediatamente del lugar.

Tras recibir el reporte, las autoridades activaron un operativo de búsqueda con las características de los presuntos responsables. La persecución terminó en la carrera 15 con calle 30, en el centro de Bucaramanga, donde los dos sospechosos fueron interceptados cuando intentaban huir.

Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos jóvenes de 23 y 22 años, quienes deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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En medio de la requisa, las autoridades encontraron en poder de uno de los capturados una pistola traumática con un cartucho calibre 9 milímetros modificado con plomo, una alteración que incrementaría su capacidad de causar lesiones. Además, fue incautada la motocicleta en la que se movilizaban, la cual habría sido utilizada durante

Aunque por ahora no se ha informado si el hecho dejó personas heridas, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué motivó el ataque y si los detenidos estarían involucrados en otros hechos similares registrados en la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, indicó que la rápida reacción de las patrullas permitió ubicar e interceptar a los sospechosos pocos minutos después de ocurrido el ataque, evitando que escaparan.

Los capturados, junto con el arma y la motocicleta incautadas, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación judicial.

Tomado de Vanguardia