Vieja discordia entre vecinas terminó en tragedia: una está muerta y la otra fue capturada

Hace varios años una discusión alejó a dos vecinas del barrio Los Cuadros, en la vereda El Pedregal, zona rural de Bucaramanga, en Santander. En aquella ocasión hubo un enfrentamiento violento e intolerante y desde entonces ambas mujeres no se soportaban.

Pese a esa situación, todos los días tenían que verse las caras. A veces en las terrazas de sus viviendas, otras en la tienda, o simplemente cruzando una esquina. Las manifestaciones físicas de enojo y rechazo eran comunes y diarias entre las dos.

Todos pensaron que esa rabia no pasaría a mayores, pero se equivocaron: una mujer está muerta y la otra se encuentra en estos momentos en manos de las autoridades.

Lo que han informado medios de esa zona del país es que Luz Aida Sanabria Escamilla, una ama de casa de 46 años, terminó sin vida al enfrentarse a cuchilladas con su vecina, de 35 años, en plena calle y frente a los demás residentes de la zona.

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“Durante el enfrentamiento, Luz Aida recibió dos heridas de gravedad, una en el brazo y otra en la espalda. Esta última comprometió uno de sus pulmones, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde falleció”, dijo el medio de comunicación.

Más detalles

La vecina agresora también resultó herida en el rostro. Mientras recibía atención médica en un centro asistencial, fue capturada por uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan el proceso de judicialización para establecer su responsabilidad en este homicidio.

Las autoridades realizan las respectivas investigaciones, mientras se conoce el proceso judicial de la señalada. Las mujeres, según los demás vecinos, con frecuencia se lanzaban insultos y provocaciones por cualquier detalle como, por ejemplo, basuras en la calle, mascotas o rumores y chismes que se creaban.

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