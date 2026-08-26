Seguro de viaje para Estados Unidos y Europa: guía práctica

Antes de viajar a Estados Unidos o a algún país europeo, contratar un seguro de viaje es uno de los pasos que más tranquilidad da a cualquier viajero colombiano. En Estados Unidos, donde la atención médica privada puede costar miles de dólares por una sola consulta de urgencias, y en Europa, donde varios países exigen esta cobertura como requisito para tramitar la visa Schengen, contar con un respaldo adecuado deja de ser un extra y pasa a ser una decisión estratégica. En esta guía repasamos qué es un seguro de viaje, por qué resulta indispensable para estos dos destinos y qué revisar antes de contratarlo.

Por qué Estados Unidos y Europa requieren una atención especial

Aunque ambos destinos son de los más elegidos por los viajeros colombianos, cada uno presenta un motivo distinto para no salir sin cobertura.

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En Estados Unidos no existe un sistema de salud pública gratuito para quienes no residen en el país, y los costos de atención médica privada están entre los más altos del mundo. Una visita a una sala de emergencias, incluso por algo simple, puede generar una cuenta de varios miles de dólares. A eso se suma que, al tramitar la visa de turista, contar con un seguro de viaje refuerza el perfil del solicitante ante el oficial consular, aunque no sea un requisito obligatorio.

En Europa, en cambio, el seguro de viaje sí es un requisito formal para quienes necesitan tramitar la visa Schengen. La normativa exige una cobertura médica mínima de 30.000 euros, válida en todo el territorio Schengen y durante toda la estadía. Sin este seguro, la visa puede ser rechazada directamente en el consulado.

Qué cobertura conviene revisar antes de contratar

Monto de cobertura médica

Para Estados Unidos conviene un monto de cobertura alto, dado el costo elevado de la atención médica privada; muchos viajeros optan por planes con montos muy superiores al mínimo, precisamente por esa razón. Para Europa, en cambio, existe un piso definido por la normativa Schengen: 30.000 euros como mínimo, sin excepciones.

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Traslados sanitarios y repatriación

Un buen seguro de viaje incluye el traslado del viajero hacia el centro médico adecuado en caso de urgencia, y también la repatriación sanitaria si la situación lo requiere. Esta cobertura es especialmente relevante en recorridos que incluyen ciudades pequeñas o zonas rurales, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde el hospital más cercano puede no estar preparado para atender ciertas urgencias.

Cancelación y demoras de vuelo

Los viajes a Estados Unidos y Europa suelen implicar tramos largos, conexiones y, en muchos casos, tarifas de vuelo elevadas. Por eso conviene revisar si la póliza cubre gastos por cancelación, demoras prolongadas o pérdida de conexiones, ya que un imprevisto de este tipo puede generar costos adicionales importantes.

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Preexistencias médicas

No todas las pólizas cubren enfermedades preexistentes de la misma manera. Algunas incluyen una cobertura limitada y otras las excluyen directamente. Este punto es clave para quienes viajan bajo algún tratamiento médico y necesitan confirmar de antemano qué queda cubierto y qué no.

Duración y validez territorial

Es importante que la cobertura cubra la totalidad del viaje, sin vencer antes de la fecha de regreso, y que la validez territorial incluya todos los países que se piensan visitar. Esto es especialmente relevante en recorridos europeos que combinan varios países del espacio Schengen en un mismo itinerario.

Estados Unidos vs. Europa

Obligatoriedad: en Estados Unidos no es exigido por ley, pero se recomienda por el alto costo médico; en Europa es un requisito formal para tramitar la visa Schengen.

Cobertura mínima sugerida: para Estados Unidos conviene un monto alto sin límite fijo; para Europa el mínimo exigido es de 30.000 euros.

Validez territorial: en Estados Unidos alcanza con cubrir el itinerario dentro del país; en Europa debe cubrir todo el espacio Schengen durante la estadía completa.

Repatriación sanitaria: recomendable en ambos destinos, sobre todo en recorridos que incluyen zonas alejadas de las grandes ciudades.

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