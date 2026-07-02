A 18 años de la Operación Jaque, uno de los rescates más importantes de Colombia

Este jueves 2 de julio se cumplen 18 años de la operación Jaque, desarrollada por inteligencia militar, de tal forma que engañó a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para la liberación de 15 secuestrados.

La operación, ejecutada el 2 de julio de 2008, solo duró 22 minutos y tomó su nombre en honor a la primera letra del mes que se llevó a cabo (julio) y la conocida jugada del ajedrez, jaque.

En el marco de la conmemoración se pronunció el entonces presidente Juan Manuel Santos. "Hace 18 años, la Operación Jaque marcó un antes y un después para Colombia. La libertad de 15 secuestrados, lograda sin disparar un solo tiro, fue posible gracias al valor, la inteligencia y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas. Mi gratitud y reconocimiento a todos los que hicieron posible esta operación histórica", escribió el entonces primer mandatario a través de su cuenta de X.

En ese sentido también se pronunció el Ejército Nacional. "¿Recuerdas la Operación Jaque? Nosotros sí, un momento memorable en el que fueron rescatadas 15 personas el 2 de julio de 2008 en la selva del departamento del Guaviare. Y en la actualidad ellos se ven así…“, señala un trino en X del Ejército.

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La histórica operación usó como engaño un helicóptero designado para operaciones militares, pintado con los colores blanco y rojo y con insignias de misiones humanitarias.

Tocó tierra en pleno Guaviare. A bordo, ningún arma visible; en tierra, más de 300 guerrilleros de las FARC esperaban lo que creían era el traslado de sus secuestrados a otro frente. Todos ellos comandados por Gerardo Aguilar, alias 'César', y Alexander Farfán, alias 'Enrique Gafas'.

Ya en el aire, los infiltrados redujeron a los dos guerrilleros, les vendaron los ojos y anunciaron lo que los secuestrados que estaban libres.

En total fueron liberados 15 secuestrados: Ingrid Betancourt, retenida desde el 23 de febrero de 2002; los tres contratistas estadounidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes; y militares y policías que llevaban hasta una década en cautiverio.

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