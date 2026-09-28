Causa Justa pide al estado eliminar barreras para acceder al aborto

El Movimiento Causa Justa pidió al Estado implementar una política pública que garantice el acceso oportuno al aborto, prevenga embarazos no deseados y fortalezca la educación sexual, al advertir que persisten barreras en los servicios de salud para que las mujeres puedan acceder a ese derecho.

La solicitud fue formulada durante el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El movimiento recordó que la sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y reclamó que sus disposiciones se apliquen en todo el país.

Según los registros de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre febrero de 2022 y junio de 2026 fueron atendidos 3.591 casos. Las consultas aumentaron de 256 entre febrero de 2022 y febrero de 2023 a 1.314 entre febrero de 2025 y febrero de 2026, en parte por la ampliación territorial de la organización.

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Las principales dificultades reportadas fueron las demoras administrativas, las remisiones sucesivas entre prestadores, la falta de información y el desabastecimiento de medicamentos. En embarazos avanzados se suman la escasez de personal especializado, el estigma y los intentos de disuadir a quienes solicitan el servicio.

“Las mujeres acuden cada vez más por información y con esta sortean las barreras”, afirmó Laura Castro, directora de La Mesa, al señalar que disminuyeron los casos que requirieron acciones legales y aumentaron aquellos resueltos mediante orientación.

La organización registró 1.935 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo entre los casos que acompañó desde 2022, incluidos 566 durante el primer semestre de 2026. Estas cifras no representan el total de abortos practicados en Colombia.

El Movimiento Causa Justa señaló que las barreras afectan de manera diferenciada a niñas, adolescentes, personas migrantes y quienes consultan en etapas avanzadas del embarazo, por problemas de confidencialidad, cobros indebidos, requisitos adicionales y falta de servicios adecuados.

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