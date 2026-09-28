Estados Unidos revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres

El Colombiano- El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, así como las de sus familiares.

La medida fue anunciada por la Administración Trump como parte de una nueva política de restricciones de visa para ciudadanos extranjeros que, según el Departamento de Estado, estén involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico que socaven gobiernos elegidos democráticamente.

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