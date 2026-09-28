Condenan a 11 integrantes del Eln por reclutamiento de 60 menores de edad

A penas de más de 10 años fueron condenados 11 miembros del Comando Central de Eln, entre ellos varios integrantes de su cúpula central, por reclutamiento.

La justicia demostró que son responsables del reclutamiento de 60 menores de edad ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

La investigación reveló que los menores tenían entre 8 y 17 años al momento de los hechos. Muchos de ellos fueron llevados mediante falsas promesas, amenazas y violencia física, y al momento de integrarse a las filas, obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados.

Otros fueron entrenados como radistas y a algunos otros los obligaron a participar en combates, cobrar extorsiones y hasta colocar explosivos. Dentro de las investigaciones, la Fiscalía documentó los casos de tres menores que murieron en la selva.

Puede leer: Murió en operativo alias Robinson Gutiérrez, vinculado al financiamiento del crimen de Miguel Uribe

Las pesquisas de la Fiscalía también comprobaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. "Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos", explicó la Fiscalía.

Entre los condenados, por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito, se encuentran Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Su sentencia es de 20 años y cuatro meses de prisión.

Asimismo, fueron condenados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión.

La decisión también vinculó a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón, quienes fueron sentenciados a 11 años y 8 meses de prisión. Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .