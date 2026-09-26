Veolia Aseo Norte de Santander recibe reconocimiento nacional por sus aportes a la sostenibilidad

Inclusión laboral y trabajo
con las comunidades
A esto se suma el Festival de la Limpieza, una estrategia que recupera espacios y fortalece la cultura ciudadana mediante la articulación entre comunidades, autoridades y organizaciones como la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, el Ejército, la Policía, el IMRD, las Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales.
En el entorno de Colaboradores, el reconocimiento destaca el programa Integra 100, una iniciativa que promueve la inclusión laboral de trabajadores con restricciones médicas mediante la implementación de ajustes razonables y un acompañamiento que les permite mantener una participación activa dentro de la organización.
Lea también: Presidente Abelardo de la Espriella ordena “vigilancia inmediata” sobre la Universidad de Pamplona
Recibir estos reconocimientos reafirma que la sostenibilidad se construye entre todos, a partir del compromiso de los colaboradores, la confianza de las comunidades y la articulación con los aliados. Son también un reconocimiento al camino que Veolia y el territorio vienen construyendo juntos, impulsando una transformación ecológica que convierte los desafíos ambientales en oportunidades y pone a las personas en el centro.
Veolia comparte con orgullo estos reconocimientos con sus colaboradores y la comunidad, quienes hacen posible seguir construyendo una transformación que genera valor para el territorio.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion