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Veolia Aseo Norte de Santander recibe reconocimiento nacional por sus aportes a la sostenibilidad
La compañía recibió el Premio Andesco a la Sostenibilidad – Categoría Empresa Mediana y un reconocimiento en el entorno de Colaboradores, destacando iniciativas que integran innovación ambiental y trabajo con las comunidades.

Authored by
orlando.carvajal
En la fotografía, aparecen, entre otros: Judith Buelvas Pérez, CEO de Veolia Colombia y Panamá; Jhon Jairo Martínez Cepeda, Director de Gestión de Residuos y Regulación en Veolia; y Humberto Posada Cifuentes, Gerente General de Veolia Aseo Norte de Santander./ Foto: cortesía
La opinión
La Opinión
Sábado, 26 de Septiembre de 2026

Veolia Aseo Norte de Santander celebra con orgullo dos nuevos reconocimientos en los Premios Andesco a la Sostenibilidad, que destacan el trabajo que la compañía viene desarrollando en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario para impulsar una transformación que va más allá de la prestación del servicio de aseo.

El reconocimiento en la categoría Empresa Mediana y en el entorno de Colaboradores destaca una manera de hacer empresa en la que la sostenibilidad se construye desde las personas, la innovación, la seguridad ambiental y el trabajo articulado con los diferentes grupos de interés.


Biogás y economía circular, entre
las iniciativas destacadas

Entre las iniciativas que contribuyeron a este logro se encuentra la valorización del biogás en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal (CIGEG), un proyecto que aprovecha el metano generado por los residuos para producir energía eléctrica renovable destinada al autoconsumo. Con 41.800 m³ de metano capturado, esta iniciativa convierte un residuo en un recurso energético y contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

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La transformación también se extiende a las comunidades a través de iniciativas como Ecohuertas Veolia, que convierten hogares e instituciones educativas en espacios de producción de alimentos, educación ambiental y economía circular. El programa ya cuenta con 25 familias con producción activa, seis huertos comunitarios, 37 especies cultivadas y 126 personas capacitadas.


 

Humberto Posada Cifuentes, Gerente General de Veolia Aseo Norte de Santander./ Foto: cortesía

Inclusión laboral y trabajo 
con las comunidades

A esto se suma el Festival de la Limpieza, una estrategia que recupera espacios y fortalece la cultura ciudadana mediante la articulación entre comunidades, autoridades y organizaciones como la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, el Ejército, la Policía, el IMRD, las Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales.


En el entorno de Colaboradores, el reconocimiento destaca el programa Integra 100, una iniciativa que promueve la inclusión laboral de trabajadores con restricciones médicas mediante la implementación de ajustes razonables y un acompañamiento que les permite mantener una participación activa dentro de la organización.

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Recibir estos reconocimientos reafirma que la sostenibilidad se construye entre todos, a partir del compromiso de los colaboradores, la confianza de las comunidades y la articulación con los aliados. Son también un reconocimiento al camino que Veolia y el territorio vienen construyendo juntos, impulsando una transformación ecológica que convierte los desafíos ambientales en oportunidades y pone a las personas en el centro.

Veolia comparte con orgullo estos reconocimientos con sus colaboradores y la comunidad, quienes hacen posible seguir construyendo una transformación que genera valor para el territorio.
 

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