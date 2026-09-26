Veolia Aseo Norte de Santander recibe reconocimiento nacional por sus aportes a la sostenibilidad

Veolia Aseo Norte de Santander celebra con orgullo dos nuevos reconocimientos en los Premios Andesco a la Sostenibilidad, que destacan el trabajo que la compañía viene desarrollando en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario para impulsar una transformación que va más allá de la prestación del servicio de aseo.

El reconocimiento en la categoría Empresa Mediana y en el entorno de Colaboradores destaca una manera de hacer empresa en la que la sostenibilidad se construye desde las personas, la innovación, la seguridad ambiental y el trabajo articulado con los diferentes grupos de interés.



Biogás y economía circular, entre

las iniciativas destacadas

Entre las iniciativas que contribuyeron a este logro se encuentra la valorización del biogás en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal (CIGEG), un proyecto que aprovecha el metano generado por los residuos para producir energía eléctrica renovable destinada al autoconsumo. Con 41.800 m³ de metano capturado, esta iniciativa convierte un residuo en un recurso energético y contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

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La transformación también se extiende a las comunidades a través de iniciativas como Ecohuertas Veolia, que convierten hogares e instituciones educativas en espacios de producción de alimentos, educación ambiental y economía circular. El programa ya cuenta con 25 familias con producción activa, seis huertos comunitarios, 37 especies cultivadas y 126 personas capacitadas.



