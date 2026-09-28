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Extorsión, posible causa de indiscriminado ataque a bala en bar del centro de Cúcuta
El hecho dejó cinco heridos, entre ellos el administrador del establecimiento.
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petare
Ataque a bala. / Foto La Opinión
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Lunes, 28 de Septiembre de 2026

Algunos comerciantes del centro de Cúcuta no se explican cómo cuatro sujetos en dos motos, dos en cada una, llegaron al bar Cínera, sacaron sus armas y dispararon una 'lluvia' de balas sin importarles nada, para luego huir tranquilamente, cuando está prohibido el parrillero masculino.

Este hecho, que dejó cinco heridos, entre ellos el administrador del establecimiento, según conoció La Opinión, ocurrió a las 8:00 de la noche del pasado sábado en la calle 11, entre avenidas 8 y 9 del barrio El Llano, a dos cuadras del Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), ubicado en el parque Mercedes.

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Las víctimas fueron identificadas como Mónica Ríos, Azael Calderón, Eduardo Calderón, María Taborda y José Trujillo, a quienes trasladaron a la Unidad de Atención Básica (UBA) Puente Barco. Aunque se dijo en las redes sociales que uno de los heridos murió, los trabajadores del lugar confirmaron a La Opinión que no fue verdad.

Una de las personas presentó un disparo el ante brazo derecho, otra dos impactos en el hombro izquierdo, el tercero herido presenta una lesión de proyectil en una de sus piernas y el cuarto, un disparo la ingle derecha con salida por el glúteo.

También se intentó conversar con los dueños del bar, pero se negaron a dar algún tipo de declaración. Y es que el miedo en la zona es latente, debido al actuar de los grupos criminales.

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“Eso estaba lleno de gente. La tragedia pudo ser peor, porque ellos llegaron disparando a lo loco. Creo que eso tiene que ver con ‘vacunas’, seguramente están presionado para que paguen”, dijo un vecino del sector, en referencia a posibles amenazas extorsivas contra los propietarios del lugar.

Esta es la hipótesis que cobra más fuerza, por las circunstancias que rodean el caso, pues, los delincuentes no preguntaron por nadie ni buscaron un objetivo específico; solo atacaron de manera indiscriminada.

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Ayer, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Mecuc se encontraban desarrollando las respectivas averiguaciones en el escenario del hecho de sangre, para establecer quienes son los autores del ataque a bala y las causas. 

Además de las cámaras de videovigilancia del comercio, en las afueras hay otras siete que servirán para identificar a los delincuentes y  capturarlos.

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