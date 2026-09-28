Gobierno anunció la 'Milagro Week' en noviembre para atraer inversión internacional

Colombia prepara una nueva vitrina para buscar capital internacional. El 16 de noviembre, el Gobierno anunció que realizará en Nueva York la primera Milagro Week, donde presentará proyectos a inversionistas y fondos.

En total, el Gobierno llevará un portafolio de 176 proyectos, de los cuales 37 fueron definidos como prioritarios. Las iniciativas están concentradas en sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

La jornada será liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

La iniciativa hace parte de Misión Crecer y busca conectar los proyectos colombianos con fuentes de capital internacional para avanzar en su financiación y desarrollo.

El encuentro también dará continuidad a las conversaciones que el Gobierno ha sostenido con cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales.

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La meta planteada es pasar de estos contactos a procesos de inversión, acuerdos y estructuración financiera para proyectos que puedan desarrollarse en diferentes regiones del país.

“Queremos que el interés por Colombia se convierta en capital efectivo, proyectos, obras y empleo. La Milagro Week será el espacio para llevar nuestros proyectos directamente a quienes tienen la capacidad de invertir”, afirmó Restrepo.

El portafolio estará articulado con el Banco de Proyectos Patria Milagro, que busca conectar las iniciativas priorizadas con fuentes de financiación y facilitar su desarrollo.

Para el ministro Gómez Amín, el objetivo también está relacionado con los efectos que pueda generar la llegada de capital sobre el empleo. “Al final, las Milagro Weeks son inversión extranjera llegando a Colombia, inversión que se traduce en mayores oportunidades y empleo para los colombianos de a pie”, señaló.

Tomado de La República

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