Producción de huevo y pollo en Colombia alcanzaría cifras récord este año

La industria avícola colombiana culminaría el presente año con cifras récord de producción de huevo y carne de pollo, le anticipó a El Universal el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, Gonzalo Moreno.

Las proyecciones del gremio señalan que la producción de huevos estará alrededor de las 20 mil millones de unidades, superando la cifra reportada en el 2025 que fue de 19.500 millones de unidades; mientras que la producción de carne de pollo pasaría de 1.900.000 toneladas a 2.150.000 toneladas.

Suspendidas exportaciones a Cuba y buscan otros mercados

Moreno también reveló que las exportaciones de huevo a Cuba se suspendieron hace 5 meses por la situaciones especiales que atraviesa la isla.

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Las ventas de huevo colombiano a ese mercado permitieron lleva a la isla, desde el puerto de Cartagena, 324 contenedores de esa proteína que contenían 84 millones de unidades de huevo en cáscara y otros 2 contenedores de huevo en polvo.

Esas exportaciones iban dirigidas a una empresa privada que opera en la isla, precisó el dirigente.

Ante las limitaciones para exportar a Cuba, el presidente de Fenavi anunció que el gremio inició acciones para abrir nuevos mercados en el área del Caribe. Los eventuales nuevos destinos para el huevo colombiano son Aruba, Curazao y Bahamas y anunció que a finales de este año, junto con el gerente general del ICA,Carlos Eduardo Campo Cuello, organizan una misión para gestionar esos mercados.

Los precios del huevo en la Costa Caribe

Al presidente de Fenavi se le preguntó sobre los motivos del incremento de los precios del huevo en la Costa Caribe y señaló “que ese incremento es consecuencia de la disminución de los encasetamientos, porque había demasiado huevo en el mercado y algunos productores, especialmente medianos y pequeños, estaban vendiendo su producto por debajo del costo. Ha subido levemente, pero es como consecuencia de una reducción en producción y son los ciclos normales del huevo’, precisó el dirigente.

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En tiendas y abastos de la ciudad, un huevo tiene un costo entre 500 y 700 pesos.

Vuelve el pollo colombiano a Japón

El presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, reveló que Colombia logró reabrir hace cerca de dos semanas el mercado japonés para el pollo colombiano.

Esta reactivación permite hacer los embarques por el puerto de Buenaventura, pero también se espera sacar pollo desde Montería (Córdoba), para llevarlos al mercado japonés, también saliendo por el Pacífico colombiano, por Buenaventura.

A Japón las exportaciones de pollo se suspendieron desde el año pasado por el brote de influenza. Hacia ese mercado se tenía previsto enviar 10 contenedores de pollo mensuales, pero desde octubre de 2025 se pararon los embarques a ese mercado del lejano oriente.

El gremio mantiene abiertas mesas de trabajo para explorar nuevos mercados para la industria avícola nacional.

Tomado de El Universal.

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