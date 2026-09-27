Las Mejores Empresas, una edición para estar donde están las decisiones empresariales

En octubre circulará una nueva edición de Las Mejores Empresas del Gran Santander, una publicación que durante 15 años ha acompañado la evolución del sector productivo y se ha convertido en un referente para conocer quiénes son, cómo crecen y hacia dónde avanzan las empresas de la región.

Esta edición reunirá nuevamente a las compañías que hacen parte de la economía de Santander y Norte de Santander, con una mirada que combina información empresarial, análisis económico y contenidos sobre los sectores que están marcando el rumbo de los negocios.

El atractivo de esta publicación no está únicamente en sus cifras. Está también en el público al que llega: empresarios, ejecutivos, dirigentes gremiales, inversionistas, profesionales y tomadores de decisiones que encuentran en sus páginas información para entender el comportamiento de la economía regional y las oportunidades que ofrece el territorio.

Lea aquí: Villa del Rosario es un imán para los carros lujosos en Colombia

Por eso, para una empresa, estar presente en esta edición puede representar mucho más que contratar un espacio publicitario. Es una oportunidad para hacer visible su marca en un contexto editorial asociado con empresa, liderazgo, resultados y generación de valor.

La publicación permite construir diferentes formas de presencia. Desde formatos publicitarios tradicionales hasta contenidos patrocinados que cuentan la historia de una compañía, presentan sus resultados, destacan una nueva apuesta empresarial o ponen en contexto un proyecto, producto o servicio.

En un mercado donde las marcas compiten cada vez más por atención y confianza, aparecer en los espacios adecuados también hace parte de la estrategia de posicionamiento. Y una publicación especializada en el tejido empresarial del Gran Santander ofrece precisamente ese contexto.

La edición de octubre tendrá, además, un valor especial por la trayectoria del proyecto. Son 15 años documentando la transformación empresarial de una región que ha enfrentado cambios económicos, tecnológicos y comerciales, pero que mantiene una importante capacidad de adaptación y generación de negocios.

Para las compañías que han sido protagonistas de esa transformación, esta edición representa una oportunidad para compartir con el mercado sus avances, fortalecer su presencia institucional y acompañar una publicación que reconoce el aporte del sector privado al desarrollo regional.

El cierre de esta edición se acerca y este es un buen momento para definir cómo quiere estar presente su marca. La publicación ofrece diferentes alternativas de pauta y contenidos patrocinados, pensadas para comunicar proyectos, resultados y propuestas de valor ante una audiencia vinculada con las principales decisiones empresariales de la región.

La revista circulará en octubre y estará presente durante un periodo estratégico del calendario empresarial, cuando las compañías comienzan a evaluar resultados, proyectar nuevos objetivos y preparar sus apuestas para el próximo año.

Las Mejores Empresas del Gran Santander no solo registra el presente empresarial de la región, también reúne en un mismo espacio a quienes están construyendo su próximo capítulo.

*Contacto e información: 3152988347 - 3164719291*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .