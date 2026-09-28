Confinados en su propio territorio, la realidad de miles de personas en Colombia

El río sigue ahí. También están los cultivos, la escuela y el centro de salud. Lo que ha cambiado es la posibilidad de llegar hasta ellos.

Para miles de personas en Colombia, quedar confinadas significa no poder desplazarse libremente por el territorio en el que viven. Las restricciones impuestas por grupos armados organizados obligan a modificar horarios, suspender actividades y limitar recorridos. En algunos casos, las comunidades deben permanecer durante semanas en sus casas y sobrevivir con los alimentos que solo tienen disponibles en ese momento.

Las cifras permiten ver la dimensión de un fenómeno que afecta a comunidades de distintas regiones del país. Más de 780.000 personas han sido confinadas desde enero de 2017 hasta agosto de 2026 de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los registros, además, muestran un crecimiento progresivo. Solo comparando los años 2023 y el 2025 hubo un incremento de más del 75% en el número de personas confinadas. Pero el número acumulado no es la única señal de la dimensión del problema. De acuerdo con las cifras de OCHA, durante la última década, en promedio, cada 7 días una comunidad, consejo comunitario o resguardo indígena ha enfrentado una situación de confinamiento.

Cuando salir a trabajar se convierte en un riesgo

Antes del confinamiento, Nancy* podía caminar hasta su cultivo y recorrer el monte sin pensar que alguno de esos trayectos pudiera poner en peligro su vida. Hoy, muchas de esas actividades quedaron suspendidas.