Desde Cúcuta, Fedearroz pide a Dangond que los mire “con cariño y amor” para juntos impulsar el sector 

La Asamblea General de Productores Arroceros de Norte de Santander, que se llevó a cabo en el hotel Bolívar de Cúcuta, mostró las diferencias en la relación entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el gremio.

El encuentro fue liderado por el gerente general, Rafael Hernández Lozano; y el presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), César Augusto Saavedra Manrique, quien afirmó que le extendieron la mano al funcionario, pese a su manera de trabajar con los distintos sectores.

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“Él ha ido reuniéndose por zonas con los arroceros de Colombia. Respetamos su forma de hacerlo, pero creo que ya llegó el momento de que se siente con la institucionalidad del gremio, que somos nosotros los elegidos por todos ustedes (los afiliados). Quiero abrir todos los canales posibles para que ese diálogo fraterno de colaboración y de entendimiento se dé con nuestro ministro. Sabemos que el presidente así lo ha decidido”, afirmó Saavedra.

El líder gremial dijo que tiene la fe puesta en el mandatario Abelardo de la Espriella, por lo que desean que el ministro Indalecio Dangond los mire “con cariño y amor”, con el fin de que “entienda y comprenda todo lo que tiene la Federación para entregarle a los arroceros”.

“¿Qué no ganaríamos los arroceros con un gobierno como el del doctor Abelardo? Con un gremio unido y todo lo que les ofrece a los productores: transferencia de tecnología, asistencia técnica, semillas, productos, investigación, banco de germoplasma, todo lo que tienen las cuatro plantas de secamiento, almacenamiento y trilla, sus granjas experimentales”, aseguró el presidente de Fedearroz.

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Las relaciones con el Gobierno entraron en el congelador, luego que, según el gremio, Dangond habría señalado que la organización “despilfarró la plata” de la Cuota de Fomento Arrocero y de la línea de crédito ETC (Equipos, Tierras y Capital de trabajo), cuya ejecución requiere primero la aprobación del Ministerio de Agricultura.

El gerente general, Rafael Hernández, enfatizó a La Opinión que las relaciones con el Gobierno “son buenas”.

Alrededor de unas 20 empresas participaron en Expoarroz 2026. / Foto cortesía-La Opinión

Sin embargo, aseguró que el ministro ha dicho que no se han cumplido ciertos compromisos, por lo que consideró que está “mal informado”, porque el gremio ha sido “muy transparente y claro” en el manejo de los fondos, tanto los provenientes de la Cuota de Fomento como los de las subastas que se han hecho para los granos importados de Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC).

“La Contraloría General de la República siempre nos visita y mira el cumplimiento de esto. Hasta ahora no hemos tenido problemas. Inclusive, nos calificó con un 93% de eficiencia en las cosas que hacemos”, expresó Hernández.

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Frenar el contrabando desde Ecuador

César Saavedra insistió que el sector vive momentos difíciles, por el fenómeno El Niño, bajos precios y otros problemas en la producción, por lo que “un matrimonio” con la administración gubernamental hará que su negocio resurja.

“Estamos con nuestras manos abiertas para un diálogo fraterno y de crecimiento. Dios quiera que sea más pronto que tarde. Tenemos entendido que –el ministro- ha tenido múltiples dificultades. Un Gobierno que, a la hora de haberse posesionado, sufrió un terremoto”, añadió.

El presidente de Fedearroz señaló que es el momento de que se tomen medidas concretas y una muy importante es “cerrar la frontera con nuestro vecino país de Ecuador, para evitar el contrabando y el lavado de activos”, es decir, que no se permitan las importaciones terrestres de arroz por el paso binacional de Ipiales, sino que se hagan vía marítima por el puerto de Buenaventura.

“Tenemos la fe puesta y la absoluta seguridad que el ministro nos va a escuchar”, remarcó César Saavedra.

Expoarroz 2026

En el marco de la Asamblea General, se eligió el Comité Seccional de Arroceros para los próximos dos años y los delegados para el 40º Congreso Nacional Arrocero, que se reunirá en Bogotá.

Además, en el hotel Bolívar se desarrolló la Feria Tecnológica del Sector Arrocero Expoarroz 2026, con una muestra comercial que reunió a proveedores de tecnología, insumos, maquinaria y otros servicios para los campesinos. Alrededor de 20 empresas se sumaron al evento.

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