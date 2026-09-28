Le estamos respirando en la nuca: Gobierno ofrece $3.000 millones por alias Pinocho, líder de Los Pachenca

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un nuevo ultimátum contra alias Pinocho, señalado líder de Los Pachenca, y anunció una recompensa de $3.000 millones por información que permita ubicarlo.

La declaración se produjo durante la ya habitual alocución presidencial del domingo, en la que el mandatario entregó un balance de las operaciones adelantadas contra esta estructura, que la semana pasada protagonizó acciones de intimidación contra habitantes y comerciantes de Santa Marta y Riohacha.

“Difundimos en esta operación más de 5.000 volantes de recompensas para ubicar a alias Pinocho. Estamos dando 3.000 millones por ese bandido”, aseguró el presidente.

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De la Espriella también se refirió a la posibilidad de que el señalado cabecilla intente salir del país. “Si Pinocho cree que se va a escapar por La Guajira, por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus. Lo estamos buscando. Estamos ahí respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar”, dijo.

El mandatario agregó que el Gobierno prepara nuevas acciones contra la estructura.

23 capturas contra la estructura

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el balance acumulado de las operaciones contra esta organización, a la que se refirió como una “estructura narcoterrorista” y que también es conocida como Autodefensas de la Sierra Nevada, deja 23 capturas.

De acuerdo con el presidente, 18 de esas capturas se produjeron en Magdalena y cinco en La Guajira.

Entre los detenidos mencionó a alias Yolima, a quien identificó como compañera sentimental de alias Pinocho.

Según el mandatario, durante el procedimiento en el que fue capturada fueron encontrados $29 millones en efectivo y ocho celulares.

También informó sobre la captura de alias Juanchorry, a quien señaló como presunto sicario de la organización.

Según De la Espriella, durante ese procedimiento fue incautada un arma de fuego ilegal con municiones y panfletos que serían utilizados para intimidar a comerciantes y transportadores.

¿Quiénes son Los Pachenca?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, son un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las AUC comandadas por Hernán Giraldo, hace unos 20 años.

La organización consolidó su presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde donde extorsionan y trafican droga, según reportes de las autoridades.

De acuerdo con investigaciones sobre el grupo, su influencia también se ha extendido hacia La Guajira y el norte del Cesar.

En la actualidad, el liderazgo de la organización es atribuido a los hermanos Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca.

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En 2008, Pinocho fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico. Volvió a Colombia; pero luego empezó a ser investigado por presuntas actividades ilícitas, por lo que habría sido capturado en Madrid (España) en 2022.

Luego regresó al país para responder por nuevos cargos relacionados con asesinato y conspiración criminal. En junio de 2023 quedó en libertad después de una decisión judicial que generó controversia. Ahora estaría prófugo de la justicia.

Según cifras de la Fuerza Pública, para finales de 2025 las ACSN contaban con aproximadamente 600 integrantes, entre hombres armados y personas involucradas en la “logística”.

El mensaje del Gobierno sobre el reclutamiento de menores

En la parte final de su intervención sobre el balance de seguridad, el presidente se refirió al reclutamiento de menores de edad y a la forma en que el Estado debe actuar frente a los niños y adolescentes vinculados a grupos armados.

“Un niño reclutado es una víctima. El Estado tiene que protegerlo con inteligencia y decisión”, afirmó.

Sin embargo, De la Espriella sostuvo que esa protección no debe impedir que las autoridades persigan a los responsables.

“Si un cabecilla cree que llevar a un menor a un campamento le garantiza inmunidad, estamos premiando al que viola el derecho internacional humanitario, mientras dejamos al Estado amarrado de manos. Y eso no lo voy a permitir”, señaló.

Finalmente, De la Espriella hizo referencia a alias Araña, cuya salida del país y proceso de negociación con el Gobierno anterior han sido objeto de cuestionamientos por parte del actual Ejecutivo.

“Araña se fue y con él se va una época, la época en la que el Estado negociaba con quien reclutaba niños. No lo voy a aceptar, no lo voy a permitir y lo voy a combatir”, concluyó.

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