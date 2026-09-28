De la Espriella ordena iniciar conversaciones con el FMI para enfrentar la crisis fiscal

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo que ordenó al ministro de Hacienda y a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para buscar una salida negociada a la situación fiscal del país. El anuncio se produjo durante una alocución nacional en la que también presentó un balance de seguridad y de los operativos realizados durante las últimas semanas.

“He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó De la Espriella. Agregó que el objetivo es buscar “una salida negociada a la crisis” que, según dijo, recibió de la administración anterior.

La decisión representa un cambio frente a lo señalado tres semanas atrás por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien había asegurado durante la Convención Bancaria que el Gobierno no buscaría un acuerdo con el FMI como alternativa para enfrentar el elevado déficit fiscal.

Durante su intervención, el presidente aseguró que las finanzas públicas atraviesan una situación crítica y sostuvo que los ingresos del Estado son insuficientes frente a las obligaciones relacionadas con el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento. Según explicó, este escenario obliga al país a buscar financiamiento adicional en los mercados nacionales e internacionales.

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“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, manifestó antes de anunciar el inicio de los acercamientos con el organismo internacional.

El mandatario responsabilizó a la administración anterior por el nivel de endeudamiento y gasto que, según su versión, recibió el actual Gobierno. También aseguró que varias situaciones relacionadas con entidades estatales están siendo puestas en conocimiento de la justicia.

De la Espriella indicó que su equipo económico buscará enfrentar el panorama bajo criterios de austeridad y responsabilidad fiscal, mientras el gabinete recibió instrucciones de controlar el gasto y aumentar la disciplina en el manejo de los recursos públicos.

Balance de seguridad

Además del frente fiscal, De la Espriella presentó los resultados que atribuyó a la estrategia de seguridad de su Gobierno. Según las cifras mencionadas por el mandatario, al comparar agosto de 2025 con agosto de 2026, el secuestro disminuyó 79%, la extorsión cayó 62% y las masacres se redujeron 58%.

Para Barranquilla, aseguró que durante ese periodo los homicidios bajaron 64%, la extorsión 63% y los hurtos 24%. El Presidente atribuyó estos resultados a una mayor presencia de la Fuerza Pública en los territorios.

También se refirió a los operativos realizados en Santa Marta después de hechos violentos que incluyeron la quema de vehículos, disparos contra establecimientos comerciales y amenazas a transportadores. Ante esta situación, señaló que ordenó militarizar la ciudad y reforzar la presencia de las autoridades en otros puntos de la región.

Según el balance presentado por el mandatario, actualmente hay 2.500 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en la zona. Además, reportó 23 capturas relacionadas con la estructura señalada por el Gobierno, de las cuales 18 se produjeron en Magdalena y cinco en La Guajira.

Operación en Cali

Otro de los puntos de la alocución fue la operación Iron en Cali. De La Espriella señaló que participó en el operativo junto con autoridades locales, el Ministerio de Defensa y con apoyo de la Fiscalía.

Más de 1.200 integrantes de la Policía y el Ejército participaron en acciones desarrolladas en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. El operativo contempló 83 órdenes de captura y más de 100 diligencias de allanamiento.

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De acuerdo con el balance entregado por el presidente, se realizaron 85 capturas y fueron golpeadas siete estructuras delincuenciales. Las autoridades también incautaron armas, granadas, cartuchos, celulares, cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Finalmente, el mandatario se refirió a la extradición de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera. Según informó, la extradición se materializó el 25 de septiembre, cuando Rojas salió de Colombia rumbo a Estados Unidos.