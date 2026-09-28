¿Mi esposa está bien?: las últimas palabras de habitante de Ocaña que murió tras caer de cuarto piso en El Rodadero

En Ocaña, ayer, mientras lloraban la muerte de Carlos Jahibeth Sánchez Barbosa, quien fue agente de tránsito en ese municipio de Norte de Santander, también se mantenían en oración por la recuperación de su esposa, Mayra Alvernia Gelvis, de 40 años.

El matrimonio se fue de paseo junto a su hija, menor de edad, a El Rodadero, en Santa Marta. El lamentable hecho ocurrió en la madrugada del sábado, en el edificio Velero.

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Los gritos de los vecinos alertaron a los demás residentes sobre la presencia de los cuerpos de un hombre y una mujer en el corredor externo del inmueble. Según se conoció, las víctimas cayeron desde el cuarto piso, a unos 12 metros de altura.

El fuerte golpe le causó la muerte a Sánchez Barbosa, mientras que Gelvis fue trasladada a la clínica El Prado. Una testigo, identificada como Paola Ávila, explicó, a través de su cuenta de Facebook, que vio el momento en el que ocurrió el hecho, alrededor de la 1:40 a.m.

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“Ellos estaban junto a la ventana. El señor la estaba cargando (a Gelvis). Al hacerlo, el cuerpo se fue hacia el lado de la ventana (presuntamente, perdió el equilibrio). El señor no alcanzó a agarrarla y, al intentar hacerlo, los dos se vinieron (contra el piso). Ambos gritaron por ayuda”, relató.

Ávila sostuvo que, pese a que el hombre quedó sobre su esposa, fue él quien falleció. No obstante, segundos antes alcanzó a preguntar por el estado de su pareja. “Él decía: ‘¿Mi esposa está bien?’. Tenía un golpe muy grande en la cabeza. En cambio, la señora tardó mucho tiempo para hablar”, apuntó.

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Finalmente, recalcó que no hubo ninguna discusión entre ellos, debido a que algunos medios locales destacaron como hipótesis una pelea entre la pareja, la cual habría originado la tragedia.

Una patrulla de la Policía acudió al lugar para recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

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