Ráfaga de balas dejó un muerto y dos heridos en el Anillo Vial Occidental, en Cúcuta

El tramo del Anillo Vial Occidental, entre los barrios San Isidro y Alfonso Gómez, se ha convertido en una zona compleja por el actuar de los criminales. Ayer, sobre el asfalto, aún quedaban rastros de la sangre que dejaron las víctimas del ataque a bala ocurrido la noche del sábado.

Alrededor de las 7:00 p. m., frente a una caseta de venta de licor que solo abre los fines de semana, ubicada en la entrada de Alfonso Gómez, llegó un sujeto en una motocicleta, sacó un arma y disparó sin mediar palabra contra un joven que acababa de arribar al sitio.

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“Eso fue una ráfaga, se escucharon muchos tiros”, dijo a La Opinión una vecina, quien manifestó que, de inmediato, algunos comercios de la zona cerraron temporalmente sus puertas.

Otro habitante de la zona expresó que la víctima era un joven que llegó en una motocicleta, se estacionó y se puso a hablar por teléfono. Presuntamente, ya estaba siendo seguido por su victimario, por la forma en que ocurrió el ataque sicarial.

“Dicen que él llevaba como 15 minutos hablando por celular, cuando llegó un tipo en una moto, que venía encapuchado, y lo atacó. Al parecer, por la balacera que el man le echó, le dio a los otros que estaban cerca”, añadió.

Una vez perpetrada su acción criminal, el sicario huyó, mientras el nerviosismo, los gritos y la angustia se apoderaron de la zona, al tiempo que los heridos fueron auxiliados.

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Eran las 7:35 p.m. cuando a las instalaciones del Policlínico de Atalaya ingresaron a Eduardo Rafael Araujo Freitel. Según los reportes preliminares de las autoridades, el hombre presentó varios impactos de proyectil y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), donde murió.

Sin embargo, él no fue el único que recibió atención en el Policlínico por este suceso. Hasta allí fueron trasladados también otros dos ciudadanos. Uno de ellos con una herida en la espalda y el otro con dos impactos, uno en la cabeza y otro en el tórax. A este último lo llevaron al área de reanimación y, posteriormente, lo remitieron al HUEM.

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) atendió el caso y, este domingo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) estuvieron en el lugar para adelantar las indagaciones correspondientes.

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Residentes relataron a La Opinión que ese tramo del Anillo Vial se ha convertido en una guillotina y en el terror de los motociclistas, por los constantes atracos, el robo de motocicletas y los recurrentes ataques a bala. Por eso, exigieron mayor patrullaje y controles policiales.

Tan solo 31 días atrás, a la altura de San Isidro, fue asesinado Uber Fernando Quintero Jaimes, de 35 años, reconocido por participar en distintas carreras y pertenecer al mundo del runnig.

Hace cuatro meses, en un negocio de venta de cerveza que queda a unos 300 metros de donde ocurrió el asesinato este sábado, un sicario acabó con la vida de Darmaceno Rivera Mojica, de 45 años, propietario del establecimiento, y dejó lesionada a su hija adolescente.

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