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Gobierno presentará 176 proyectos estratégicos durante la Milagro Week
Colombia expondrá En Nueva York un portafolio de 176 proyectos, de los cuales 37 tienen carácter prioritario en sectores clave como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.
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JOSÉ MANUEL RESTREPO
Colprensa
Colprensa
Lunes, 28 de Septiembre de 2026

El Gobierno Nacional realizará el próximo 16 de noviembre en Nueva York la primera edición de la "Milagro Week", una cumbre estratégica para conectar iniciativas de alto impacto con inversionistas, corporaciones y fondos de capital internacional.

En este escenario, Colombia expondrá un portafolio de 176 proyectos, de los cuales 37 tienen carácter prioritario en sectores clave como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

Lea aquí: Le estamos respirando en la nuca: Gobierno ofrece $3.000 millones por alias Pinocho, líder de Los Pachenca

La agenda dará continuidad a acercamientos previos sostenidos con cerca de 300 representantes del sector empresarial internacional y trabajará en articulación con el Banco de Proyectos Patria Milagro para coordinar las fuentes de financiación requeridas para el crecimiento socioeconómico y la cohesión territorial del país, según el objetivo que se ha marcado desde la Presidencia de la República.

La comitiva oficial estará encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, en el marco del programa Misión Crecer, orientado a incentivar la inversión extranjera directa, la transferencia tecnológica y la generación de empleo.  

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