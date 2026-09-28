Presidencia reporta caída del 79 % en secuestros, 62 % en extorsión y 58 % en masacres durante primer mes de gobierno

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reportó una reducción de los principales delitos de alto impacto durante su primer mes de administración. Según las cifras presentadas por el presidente, al comparar agosto de 2026 con el mismo mes de 2025, el secuestro cayó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %.

El mandatario entregó el balance durante una alocución nacional y también destacó resultados de seguridad en Barranquilla, Santa Marta y Cali, además de la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera.

Barranquilla reporta caída de homicidios, extorsión y hurtos en el primer mes de Gobierno

Uno de los resultados expuestos por el Gobierno corresponde a Barranquilla. De acuerdo con el balance presentado, durante los primeros 30 días de la administración los homicidios disminuyeron 64 %, mientras que la extorsión bajó 63 % y los hurtos 24 %.

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La Presidencia atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Alcaldía de Barranquilla, encabezada por el alcalde Alejandro Char.

Santa Marta fue militarizada tras amenazas de paro armado de “Los Pachenca”

El otro frente de seguridad mencionado por el presidente se concentró en Santa Marta y otros municipios del Caribe, luego de un intento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), mejor conocidas como “Los Pachenca”, de imponer un paro armado mediante la quema de vehículos, disparos y amenazas contra transportadores.

Ante esa situación, De la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta y el refuerzo de Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la troncal del Caribe. Según el balance oficial, las operaciones contra esa estructura dejan 23 capturas, de las cuales 18 se produjeron en Magdalena y cinco en La Guajira. Además, en Santa Marta y Ciénaga fueron capturadas 13 personas y se realizaron seis diligencias de registro y allanamiento.

Entre los detenidos está alias Yolima, señalada por el Gobierno como compañera sentimental del cabecilla conocido como alias Pinocho. Durante el procedimiento fueron incautados $29 millones, ocho celulares y material de inteligencia. También fue capturado alias Juancho Roy, señalado como sicario de la organización. Según el reporte oficial, tenía un arma de fuego ilegal, municiones y panfletos intimidatorios.

Las autoridades también reportaron el desbloqueo de cinco puntos de la vía entre Santa Marta y Riohacha.

Actualmente, el Gobierno asegura que mantiene 2.500 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en la zona, con apoyo aéreo, controles en las carreteras y acompañamiento a comerciantes y transportadores. Por información que permita ubicar a alias Pinocho se ofrece una recompensa de $3.000 millones.

Operación Iron en Cali dejó 85 capturas y desarticuló siete estructuras criminales

En Cali, el balance se concentró en la Operación Iron, que movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios.

La operación tenía 83 órdenes de captura y contempló más de 100 diligencias de allanamiento. Al final, según la Presidencia, dejó 85 capturas y permitió desarticular siete estructuras criminales identificadas como La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres.

El Gobierno señaló que algunas de estas organizaciones llevaban hasta cinco décadas operando en el centro de Cali. Durante los procedimientos fueron incautadas armas, granadas, municiones, celulares, drogas y dinero en efectivo.

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Extradición de alias Araña a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos

El Gobierno incluyó además en su balance la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera.

De acuerdo con la Presidencia, el presidente firmó y ejecutó directamente la extradición y entregó al detenido a las autoridades estadounidenses. Sobre Araña pesan imputaciones relacionadas con reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado en Putumayo.

Con estos resultados, la administración presentó su primer balance de seguridad comparando el comportamiento de varios delitos entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Los datos corresponden a las cifras divulgadas por el Gobierno en su alocución nacional.

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