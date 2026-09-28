Chats de Vladimir Fernández y Olmedo López vuelven a poner a Gustavo Petro en el caso Ungrd

Nuevos mensajes entre el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), vuelven a poner en el centro de la atención las comunicaciones entre ambos funcionarios y sus posibles referencias al entonces presidente Gustavo Petro.

Los chats, revelados por Cambio, contienen menciones al mandatario en conversaciones sobre nombramientos, reuniones y decisiones relacionadas con la entidad. Hace dos semanas se habían conocido registros telefónicos y mensajes que supuestamente vincularían a Fernández con López, investigado por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó esos elementos como información “descontextualizada”. No obstante, los nuevos intercambios tampoco permiten establecer qué información habría recibido Petro ni si las conversaciones estaban relacionadas con las irregularidades investigadas.

¿Qué dicen los chats entre Vladimir Fernández y Olmedo López sobre Gustavo Petro?

Uno de los mensajes más relevantes habría sido enviado el 7 de diciembre de 2023, cuando Fernández aún era secretario jurídico de la Presidencia y estaba próximo a asumir como magistrado de la Corte Constitucional.

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Según los chats, Fernández le habría escrito a López: “Ya le conté todo al jefe”.

Cinco días después, le habría compartido una resolución del Ministerio de Hacienda que asignaba $700.000 millones a la Ungrd. Parte de esos recursos terminaría financiando contratos para carrotanques y jagüeyes en La Guajira, hoy bajo investigación por presuntas irregularidades.

Sin embargo, no se conoce el contenido de la información que Fernández habría comunicado al entonces presidente.

El 19 de diciembre, López le habría contado que llevaba desde el día anterior “con el jefe” en la agenda presidencial. Ese mismo día, la Contraloría ratificó una decisión que podía afectar su permanencia en la entidad.

Ante esa situación, López habría buscado orientación de Fernández, quien, según los mensajes, propuso hablar al día siguiente “pa’ decirle al jefe qué hacemos”.

¿Cómo llegó Olmedo López a la dirección de la Ungrd?

Las conversaciones también se remontan al 4 de abril de 2023, cuando Fernández le habría enviado a López el decreto que lo designaba superintendente de la Economía Solidaria.

Horas después, el secretario general del Ministerio de Hacienda le habría informado sobre una instrucción para revocar el nombramiento. “El jefe dio la orden por un tema de la súper financiera”, habría dicho Fernández.

Tras la revocatoria, López buscó otras opciones en el Gobierno. Según los mensajes, Luis Fernando Velasco, entonces director encargado de la Ungrd, lo contactó “a nombre del señor presidente” para ofrecerle inicialmente un contrato y luego una asesoría en la Alta Consejería para las Regiones.

López habría rechazado esas alternativas y posteriormente fue nombrado director de la Ungrd, cargo que asumió el 28 de abril de 2023.

Otro intercambio, del 9 de octubre, incluiría los mensajes “Q vengas dice el jefe” y “Ya hice la vuelta, pero siento que la embarramos”. No se conocen detalles sobre la reunión o la gestión a la que harían referencia.

¿Qué significa la expresión “el pre” en los mensajes?

El último intercambio conocido habría ocurrido el 16 de enero de 2024. En esa conversación, López habría mencionado cambios en nombramientos bajo una “nueva mirada del país progresista”.

Fernández habría respondido: “El pre confía en ti. Mucho juicio”.

La expresión “el pre” también aparece en otros mensajes como una supuesta referencia a Gustavo Petro. Sin embargo, el contenido divulgado no permite determinar el alcance de las conversaciones ni establecer si existió alguna relación entre estos intercambios y los hechos de corrupción investigados en la Ungrd.

Tomado de El Universal.

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