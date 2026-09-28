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Petro asegura que echó a corruptos de su gobierno y congresistas le responden
Las declaraciones del expresidente se produjeron después de que Abelardo de la Espriella cuestionara el manejo de los recursos públicos durante la anterior administración.
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cesarmuñoz
GUSTAVO PETRO
Colprensa
Colprensa
Lunes, 28 de Septiembre de 2026

El expresidente Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución del domingo, en la que el mandatario se refirió a la situación fiscal del país y cuestionó el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que durante su Gobierno apartó a los funcionarios que encontró involucrados en hechos de corrupción y, al mismo tiempo, lanzó cuestionamientos contra la actual administración.

El exmandatario sostuvo que directamente “echó” de su Gobierno a quienes encontró “con las manos en la masa” y acusó a de la Espriella de haber incorporado a personas cuestionadas a su administración. Sus afirmaciones hacen parte de la respuesta política del expresidente a los señalamientos realizados durante la alocución presidencial.

Senadores cuestionan respuesta de Gustavo Petro

Las declaraciones de Petro generaron reacciones entre congresistas de sectores cercanos al actual Gobierno. El senador Alfredo Deluque se refirió al tema durante el programa El Debate de Semana y cuestionó la afirmación del expresidente sobre su actuación frente a la corrupción.

“Cómo va a decir eso si ahí están las investigaciones”, afirmó Deluque.

El congresista mencionó el caso de Juliana Guerrero y la controversia relacionada con sus títulos académicos, al recordar que Petro defendió públicamente a la entonces funcionaria mientras enfrentaba cuestionamientos.

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“Él la defendió a capa y espada como lo hizo con muchos otros funcionarios públicos que han sido acusados en diferentes escenarios”, señaló Deluque.

El senador también sostuvo que Petro debería pedir a sus antiguos funcionarios que entreguen información sobre posibles hechos irregulares ocurridos durante su administración.

“Él lo que ha debido de hacer ante el mensaje de Abelardo de la Espriella es salir, pararse enfrente y decir: ‘Estoy de acuerdo. Todo aquel que tenga algo que decir en contra de mi Gobierno, que salga y lo diga’”, afirmó.

Hernán Cadavid también respondió a Petro

El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid coincidió con Deluque y cuestionó las declaraciones del expresidente.

Cadavid sostuvo que las investigaciones que avanzan sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con la administración anterior deberán continuar en las instancias correspondientes.

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“Será cuestión de tiempo mientras que la Fiscalía General de la Nación y la Corte avancen con las investigaciones. Petro no puede seguir señalando ni a la oposición y mucho menos al presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó.

El congresista también señaló que Petro debería asumir una posición frente a los hechos investigados durante los cuatro años de su administración.

Petro defiende su gestión y cuestiona al actual Gobierno

La respuesta del expresidente se produjo después de que Abelardo de la Espriella calificara la situación fiscal del país como crítica y responsabilizara al Gobierno anterior por el nivel de endeudamiento y el manejo del gasto público.

Durante su alocución, el mandatario también pidió a la justicia evaluar la posibilidad de ofrecer beneficios a personas investigadas por corrupción que colaboren con las autoridades y entreguen información sobre otros involucrados.

Petro, por su parte, defendió los resultados de su administración y cuestionó la decisión del actual Gobierno de buscar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar la situación fiscal. También pidió al presidente no “acabar con la paz” y mantener las políticas sociales de su Gobierno.

El intercambio se suma a la confrontación política entre el actual mandatario y su antecesor, luego de las acusaciones y cuestionamientos planteados durante la alocución presidencial.

Tomado de El Universal.

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