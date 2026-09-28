Petro asegura que echó a corruptos de su gobierno y congresistas le responden

El expresidente Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución del domingo, en la que el mandatario se refirió a la situación fiscal del país y cuestionó el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que durante su Gobierno apartó a los funcionarios que encontró involucrados en hechos de corrupción y, al mismo tiempo, lanzó cuestionamientos contra la actual administración.

El exmandatario sostuvo que directamente “echó” de su Gobierno a quienes encontró “con las manos en la masa” y acusó a de la Espriella de haber incorporado a personas cuestionadas a su administración. Sus afirmaciones hacen parte de la respuesta política del expresidente a los señalamientos realizados durante la alocución presidencial.

Senadores cuestionan respuesta de Gustavo Petro

Las declaraciones de Petro generaron reacciones entre congresistas de sectores cercanos al actual Gobierno. El senador Alfredo Deluque se refirió al tema durante el programa El Debate de Semana y cuestionó la afirmación del expresidente sobre su actuación frente a la corrupción.

“Cómo va a decir eso si ahí están las investigaciones”, afirmó Deluque.

El congresista mencionó el caso de Juliana Guerrero y la controversia relacionada con sus títulos académicos, al recordar que Petro defendió públicamente a la entonces funcionaria mientras enfrentaba cuestionamientos.

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“Él la defendió a capa y espada como lo hizo con muchos otros funcionarios públicos que han sido acusados en diferentes escenarios”, señaló Deluque.

El senador también sostuvo que Petro debería pedir a sus antiguos funcionarios que entreguen información sobre posibles hechos irregulares ocurridos durante su administración.

“Él lo que ha debido de hacer ante el mensaje de Abelardo de la Espriella es salir, pararse enfrente y decir: ‘Estoy de acuerdo. Todo aquel que tenga algo que decir en contra de mi Gobierno, que salga y lo diga’”, afirmó.