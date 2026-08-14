De la Espriella nombra a Julián Buitrago como nuevo director del DNP

El presidente, Abelardo de la Espriella, confirmó este viernes que el pereirano Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras su visita de hoy a la capital risaraldense para verificar de primera mano el desarrollo de las operaciones de rescate y los avances en la distribución de ayudas humanitarias a las víctimas del terremoto.

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"El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago, que desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el Plan de Desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la patria milagro", precisó de la Espriella.



El nuevo director del DNP fue secretario de Planeación de la capital de Risaralda y director del Instituto de Movilidad Pereira.



En su intervención, el mandatario actualizó las cifras de víctimas que dejó hasta hoy la tragedia en Pereira al señalar que hay 140.000 personas damnificadas, 259 heridos, 94 fallecidos, 260 desaparecidos y 260 rescatados.

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"Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad y digamos que nunca la hemos tenido fácil. Y créanme que esta situación no nos va a quedar grande. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el Gobierno nacional para reconstruir a nuestro país y esa reconstrucción la hacemos entre todos", afirmó el jefe de Estado.



Reafirmó que habrá subsidio de arriendo para las personas que perdieron sus lugar de residencia en la capital risaraldense y prometió "reconstruir las viviendas que han sido afectadas, las dependencias públicas, las escuelas, los hospitales".



"En medio de esta crisis terrible, tenemos una gran oportunidad para resurgir como el ave Fénix desde las cenizas y para eso cuentan con un Gobierno que tiene a Pereira, Risaralda y a esta maravillosa región en su corazón. Vamos para adelante", expresó.

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