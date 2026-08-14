Estos son los destinos para viajar sin multitudes y disfrutar de experiencias auténticas

Muchos planean viajes durante los próximos puentes festivos, la semana de receso escolar e incluso las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pero no desean las multitudes.

Los destinos más buscados tienen su temporada alta en dichas fechas, donde hoteles, transporte y atracciones turísticas suelen llegar a superar sus capacidades de operación.

Por eso, se ha convertido en tendencia entre los viajeros colombianos la búsqueda de destinos no tan usuales y que les permita alejarse de las multitudes, viajar con mayor tranquilidad, conectar con las comunidades locales y vivir experiencias más auténticas.

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Así lo revela la más reciente edición del Reporte de Viajes y Sostenibilidad de Booking.com, según el cual el 65% de los viajeros colombianos afirma que una de las principales razones para elegir un destino menos popular es evitar las multitudes, mientras que el 57% asegura que lo hace para tener experiencias locales más auténticas.

Esta preferencia responde a una forma diferente de viajar, en la que el descanso ya no solo depende del destino, sino también de la posibilidad de recorrerlo con mayor calma, descubrir rincones poco explorados y generar un impacto positivo al distribuir el turismo hacia lugares que tradicionalmente reciben menos visitantes.

Algunos de los destinos nacionales, según Booking.com, más buscados entre este tipo de viajeros donde se combinan la riqueza cultural, paisajes únicos y una experiencia más tranquila que otros lugares ampliamente visitados, se encuentra Gustavita.

A poco más de una hora de Bogotá, este municipio ofrece calles coloniales, paisajes de montaña y la emblemática Laguna de Guatavita, escenario de la leyenda de El Dorado. Es una excelente opción para quienes buscan naturaleza e historia en un ambiente relajado.

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Se ha convertido en un destino complementario para quienes visitan Bogotá, y tras unos días inmersos en una de las urbes más grandes de la región, buscan un refugio de paz y tranquilidad.

El municipio que cuenta con un paisaje natural único, cuenta con todo tipo de hospedajes, entre los más recomendados por los viajeros está el Hospedaje Casa Blanca ubicado en el corazón del municipio, con un ambiente tranquilo que invita a recorrer sus calles, descubrir la riqueza cultural de la zona y visitar atractivos cercanos como la Laguna de Guatavita.

La Ciudad de Dios, así se le conoce a Mompox en el Bolívar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conserva una arquitectura colonial excepcional y un ritmo de vida pausado a orillas del río Magdalena. Es ideal para recorrer sus calles, conocer la tradición de la filigrana y disfrutar de la gastronomía local.

Muchas de sus grandes y hermosas casas se han convertido en hospedajes, como el Portal de la Marquesa, una casona colonial restaurada que conserva el encanto histórico de Mompox, combinándolo con espacios pensados para el descanso.

Pero si el viaje es al exterior, se encuentran joyas qué aún están por descubrir, como Alentejo en Portugal con extensos viñedos, pueblos blancos y playas menos concurridas que otras regiones portuguesas, invita a disfrutar de experiencias gastronómicas, culturales y de naturaleza lejos del turismo masivo.

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Su centro histórico es uno de los más bellos de Portugal, y allí se encuentra

Moura Suites Hotel, un alojamiento que combina el encanto de la arquitectura tradicional con espacios contemporáneos para el descanso. Su ubicación facilita recorrer a pie los principales atractivos de esta ciudad y descubrir, desde allí, la riqueza cultural, gastronómica y paisajística de la región.

Cada día más colombianos están dispuestos a cruzar medio mundo para conocer Japón y sus principales urbes, pero también quieren momentos de tranquilidad al estilo nipón, por eso se trasladan a Shikoku, la isla más pequeña de las cuatro principales de Japón qué ofrece templos históricos, rutas de senderismo y pueblos tradicionales. Es un destino ideal para quienes desean conocer una faceta más tranquila y auténtica del país.

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