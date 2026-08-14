¿Quién decidió no pedir rescatistas internacionales tras el terremoto? Carta apunta al saliente director de la UNGRD, Javier Pava

En medio del alboroto nacional alrededor de la discusión sobre la supuesta resistencia del Gobierno a recibir ayuda internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, en las últimas horas se conoció una carta que aclararía que fue Javier Pava, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien informó que no era necesario el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate.

Pava era el director de la entidad durante el Gobierno Petro y alcanzó a estar al frente de la UNGRD el primer día de atención de la emergencia, ya con el nuevo Gobierno en el poder, porque todavía no había sido reemplazado.

La carta fue enviada el 11 de agosto a la Cancillería y estaba dirigida al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula. En ella, Pava señala que, de acuerdo con la evaluación realizada hasta ese momento, no era necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR).

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La decisión se tomó mientras distintos países habían ofrecido apoyo técnico, operativo y humanitario para las labores de búsqueda y rescate. La UNGRD argumentó que Colombia contaba con más de 25 grupos nacionales con estas capacidades y que, para ese momento, eran suficientes para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

Pava había sido nombrado nuevamente como director encargado de la UNGRD por el entonces presidente Gustavo Petro en junio pasado, semanas antes de terminar su Gobierno. Por eso, la carta adquiere relevancia en medio de la discusión sobre quién tomó la decisión de solicitar o no ayuda internacional durante las primeras horas de la emergencia.

El propio ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó cómo funciona el procedimiento para que Colombia solicite este tipo de apoyo. Según dijo, el canciller no puede hacerlo por iniciativa propia, sino que debe existir una solicitud desde la entidad encargada de coordinar la atención de la emergencia.

“Para pedir rescatistas internacionales, eso no lo hace el canciller motu proprio, no es iniciativa del canciller. El canciller es el vehículo para hacerlo”, explicó Lara en conversación con Blu Radio.

El ministro señaló que quien determina si se requiere ese apoyo es el Puesto de Mando Unificado (PMU), que en este caso estaba dirigido por la UNGRD.

“La UNGRD dice que se necesita, va a la Cancillería, el canciller con ese documento dice: ‘Miren, señores de afuera, señores de otros países, vengan y nos ayudan'”, explicó.

Por eso, el ministro sostuvo que, mientras Pava permaneció al frente de la entidad, la Cancillería no tenía una solicitud formal para gestionar la llegada de más equipos extranjeros.

“Si el señor de la UNGRD, que era Pava, le dice al canciller que no, pues el canciller no puede ir a pedir por iniciativa propia ninguna ayuda internacional. Es decir, la iniciativa es del director de la UNGRD”, afirmó Lara.

La respuesta del exdirector

Ante la polémica, Pava publicó un video en el que buscó aclarar lo ocurrido y rechazó la interpretación de que desde la UNGRD se hubiera intentado impedir la llegada de ayuda internacional.

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El exdirector explicó que la carta enviada el 11 de agosto correspondía a las condiciones y necesidades identificadas en ese momento de la emergencia y que estas podían cambiar a medida que se conociera más información desde los territorios.

Según explicó, los alcaldes y gobernadores son quienes tienen la información directa de lo que ocurre en terreno y son quienes reportan los requerimientos que posteriormente permiten determinar qué tipo de ayuda se necesita.

“Hacia las 2 de la tarde salí con el señor García para evaluar los ofrecimientos que había al momento de los países. Había países como Estados Unidos, Israel, El Salvador y Perú que habían ofrecido grupos de rescate. Y, en ese sentido, se evaluó cuáles de estos ofrecimientos nos pudieran ayudar para ese momento. Se aceptó la ayuda de Estados Unidos porque, efectivamente, ellos podían aportar en los temas tecnológicos y en la coordinación de la información de los equipos que buscan. O sea, es así como hacia las 3 de la tarde se envió una carta a la Cancillería, aceptando la ayuda de Estados Unidos para esas actividades”, dijo el exdirector.

Añadió que, hacia las 5:20 de la tarde del mismo lunes, se envió una nueva carta a la Cancillería solicitando aceptar otro ofrecimiento internacional, esta vez relacionado con apoyo en términos de equipamiento y asistencia para las labores que se desarrollaban en las zonas afectadas.

Pava también hizo una precisión sobre el concepto de equipos USAR, que aparece en la carta que desató la discusión. Explicó que cuando se habla de estos grupos, se hace referencia a equipos especializados de búsqueda y rescate que han sido acreditados por los países que los envían y que, al ingresar a Colombia, implican responsabilidades y procedimientos específicos para el Gobierno.

Según él, hablar de que no se requería activar estos equipos especializados no significaba que Colombia estuviera cerrando la puerta a cualquier tipo de ayuda extranjera.

“No ha habido en ningún momento la intencionalidad de limitar el acceso a esos grupos, que pueden ayudar a contribuir de manera selectiva”, sostuvo.

Gobierno Petro ya había rechazado ayuda en otras emergencias

En febrero pasado, durante la emergencia provocada por las inundaciones en Córdoba y otras regiones del país, también hubo una discusión alrededor de la ayuda internacional ofrecida por Estados Unidos.

En ese momento, las lluvias habían dejado a más de 200.000 personas afectadas en Colombia y solo en Córdoba unas 68.000 familias permanecían bajo el agua. Estados Unidos había anunciado el envío de alimentos, kits para saneamiento de agua y suministros para refugios temporales, en una primera fase destinada a beneficiar a 1.400 hogares en Córdoba.

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Sin embargo, el entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo, dijo en una entrevista con La FM que esa ayuda no había sido solicitada por Colombia.

“No es una ayuda que nosotros estemos solicitando”, afirmó Carrillo.

El funcionario explicó entonces que la posición obedecía a los procedimientos establecidos para gestionar y solicitar cooperación internacional. En ese momento defendió la capacidad de respuesta nacional y aseguró que la atención estaba funcionando.

“Hemos despachado más de 220 toneladas de ayuda. El sistema está funcionando”, dijo, al destacar el trabajo coordinado entre alcaldes, gobernadores, Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y sector privado.