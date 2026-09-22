Delcy Rodríguez llevó a la ONU el futuro político de Venezuela

Como parte de su visita a Nueva York, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario general de la organización, António Guterres.



En el encuentro, se abordó la situación política de Venezuela y el camino hacia la transición democrática, tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación de las fuerzas de Estados Unidos.

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Rodríguez planteó sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia venezolana y fortalecer la participación del país en el sistema multilateral, con el objetivo de contribuir a su desarrollo sostenible, a la transferencia tecnológica y al blindaje del sistema de protección social del pueblo venezolano, puesto a prueba por los recientes terremotos que sacudieron al país.



"Ambos abordaron las reformas económicas en curso, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo, la cooperación entre la ONU y Venezuela, incluido en materia de derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena", manifestó la Secretaría General de Naciones Unidas.

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Guterres también le manifestó a Rodríguez su solidaridad con el pueblo venezolano tras los movimientos telúricos.



"Reafirmé la voluntad de seguir construyendo caminos de diálogo y cooperación, en favor de la paz y el bienestar de nuestros pueblos", aseguró Rodríguez.



La presidenta venezolana se reunirá este martes, en un encuentro informal, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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