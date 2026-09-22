Exesposa de Petro reclamó a la UNP por quitarle esquema de seguridad, ¿qué dijo?

La exesposa del expresidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se unió al eco de los funcionarios y activistas de ese gobierno que reclaman porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) les quitó su esquema de seguridad.

“Sin que se haya superado la vulnerabilidad a mi vida deciden quitar el esquema pese a seguir con riesgo extraordinario”, dijo Herrán. Y agregó que el supuesto hecho más reciente sería del 15 de septiembre, “cuando mi escolta me persuade del seguimiento de dos hombres”.

A renglón seguido, dijo que la Policía le habría dicho que “no corre riesgo” porque “en Cajicá no hay paramilitares”. A eso respondió que la mayoría del tiempo está por fuera de su casa en ese municipio de Cundinamarca.

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“Vivo en mi casa 10 días al mes aproximado, el resto es en el territorio y allá he tenido que superar varios incidentes”. Además, se fue contra la UNP y el Gobierno Nacional.

“Los hago responsables por mi vida y a la UNP y sobre todo a este gobierno de extrema derecha. Varios de mis compañeros de equipo hoy están amenazados y han sobrevivido a más de un atentado. De todos modos seguiré mi proceso como defensora de DDHH y de la vida”, afirmó.

Antecedentes de las medidas de protección y los exfuncionarios afectados

En contexto, Herrán contó que en octubre de 2025 logró “mediante tutela” que la UNP atendiera su solicitud de seguridad. Y que desde la entidad “habían ordenado luego de demostrar varios hechos que atentaban contra mi seguridad, la implementación de un chaleco y un celular, luego del atentado en 2023 implementaron un escolta. Después un vehículo convencional hace 12 meses”.

La nueva dirección de la UNP, bajo Didier Blanco, incluyó en la decisión de retirar esquemas a varios miembros del autollamado “gabinete por la vida”, un gabinete paralelo (y simbólico) que se inventó la oposición del Pacto Histórico para vigilar áreas específicas del gobierno de De la Espriella.

Según reveló Semana, además de Herrán se quedarán sin esquema de protección los exministros Guillermo Jaramillo (Salud), Antonio Sanguino (Trabajo), Germán Ávila (Hacienda), Rosa Villavicencio (Cancillería), Edwin Palma (Minas), Alfredo Acosta (Igualdad), entre otros.

La medida también acoge a otros exintegrantes de la administración anterior, como el exalto comisionado para la paz, Otty Patiño; el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo; la expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Ángela María Robledo; el exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero y el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.

Respuestas oficiales y recursos legales de exdirectivos de inteligencia

Este último habló con El Colombiano este lunes y explicó que la medida no se ha hecho efectiva, pero que ya recibió la comunicación oficial. “No, de hecho, no me lo han quitado ya, pero sí, ya me notificaron. Me lo quitan en cinco días; diez días”, señaló.

Sin embargo, al ser consultado sobre las razones que le entregaron para justificar la decisión, aseguró que únicamente le indicaron que ya no requería el esquema. “Simplemente que no, que yo no necesitaba esa seguridad ya, no más”, le dijo a este diario.

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El caso ha generado atención debido al papel que desempeñó Lemus durante el gobierno Petro. Además de dirigir la DNI y pasar por la UIAF, el exfuncionario participó en acercamientos con actores criminales dentro de la “paz total”; reuniones que, según ha sostenido públicamente, eran conocidas por el entonces presidente Petro.

Por eso, Lemus considera que aún existen factores de riesgo asociados a las funciones que desempeñó.

“Yo creo que, de todas maneras, mantengo riesgos porque yo manejé cosas delicadas y me entendí con personajes delicados, todo por la paz de este país y por la seguridad de este país, pero bueno, es la decisión de este gobierno”, afirmó y remató: “No tengo nada que decir ante eso”, agregó.

Sin embargo, confirmó que acudirá a los mecanismos legales para intentar revertir la medida. “De todas maneras voy a reponer, voy a solicitar que me lo dejen, pero vamos a ver qué pasa”, concluyó.

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