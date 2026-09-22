El mensaje de José Manuel Restrepo a los jóvenes desde el corazón de la ONU

Empieza en Nueva York la sesión 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Se trata del evento más importante de la diplomacia mundial, que contará este año con la presencia de 71 jefes de Estado. En el caso de Colombia, la delegación es encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tras la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de no salir del país en cuatro años.

Hacia las 8:00 de la mañana, el alto funcionario asistió a un encuentro protocolario con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el marco de la apertura del período de sesiones.

Allí lo acompañaron el ministro de Comercio Mauricio Gómez, la embajadora ante EE. UU. María Consuelo Araújo, el canciller Omar Bula y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

En general, el evento se desarrollará del 22 al 29 de septiembre y abordará temas como el aumento del nivel del mar, la prevención y respuesta ante pandemias, la eliminación de las armas nucleares, entre otros asuntos de interés global.

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Entre 9:00 y 11:30, será la apertura del debate general, donde los diferentes países miembros empezarán a expresar las ideas que defenderán a lo largo de la semana ante los miembros de la comunidad internacional.

Reuniones con bancos y alianzas de seguridad con EE. UU.

A mediodía, Restrepo tendrá una reunión con el banco JP Morgan y fondos de inversión en infraestructura. Según su equipo, esto busca destrabar el financiamiento para grandes proyectos en el país. Desde este lunes, la delegación colombiana viene trabajando en la búsqueda de inversión, así como en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y relaciones diplomáticas en general.

En ese sentido, en la tarde habrá un encuentro clave con países pertenecientes al Escudo de las Américas, la alianza de cooperación internacional en seguridad que la administración de Donald Trump ha promovido con gobiernos afines en América Latina.

Esto llega justo después de que, el lunes en la tarde, Restrepo se reuniera con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

A su vez, tuvo un encuentro con Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, en el que se acordó fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, y se identificaron oportunidades para aumentar la inversión y el flujo de turistas entre ambos países.

Finalmente, a partir de las 6:15 de la tarde, el vicepresidente asistirá a una cena ofrecida por el presidente Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, a los jefes de las diferentes delegaciones.

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Cambio de postura diplomática del gobierno colombiano ante Naciones Unidas

El vicepresidente asiste a esta cita internacional después de que De la Espriella dijera en campaña que sacaría a Colombia de Naciones Unidas.

Ahora, sin embargo, el discurso desde el Gobierno apunta en otra dirección. Durante su intervención ante el Congreso, el canciller Omar Bula sostuvo que Colombia seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales, en la negociación de resoluciones y en la construcción de consensos dentro del Consejo de Seguridad.

De hecho, el Gobierno nombró al jurista Mauricio Gaona como embajador ante Naciones Unidas. “Se discutirán varios de los temas más trascendentales para Colombia y el futuro de la humanidad, incluyendo inteligencia artificial, tecnología cuántica, cambio climático, el conflicto en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania y las misiones de paz en el mundo”, expresó Gaona con respecto a la Asamblea General.

El contexto de Donald Trump y las tensiones geopolíticas globales

En otros eventos, Donald Trump, también crítico de la institución internacional, hablará hoy ante el organismo. Según informó la AFP, Trump tomará la palabra esta vez mientras lucha por salir del conflicto que lanzó junto a Israel a finales de febrero contra Irán.

La guerra muestra signos de un posible agravamiento y afecta la circulación de petróleo y gas, lo que ha tenido repercusión en la economía mundial.

En el ámbito interno, el presidente norteamericano también atraviesa dificultades de cara a las elecciones de mitad de mandato, enfrentado a una impopularidad creciente alimentada en gran parte por el aumento del costo de la vida.

Le puede interesar: También enfrenta críticas por parte de la opinión pública y diferentes medios de comunicación tras haber vetado a algunos como CNN o Politico de la Casa Blanca, acusándolos de ser “noticias falsas”. Ante eso, otros medios clave a nivel internacional han decidido no cubrir sus actos públicos en los últimos días.

Restrepo envió un mensaje a los jóvenes

Desde el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo envió un mensaje a los niños, niñas y jóvenes de Colombia que participan en los Modelos de Naciones Unidas.

Restrepo destacó estos espacios como escenarios de aprendizaje, construcción colectiva y conocimiento del mundo, en los que los estudiantes desarrollan capacidades para ejercer un liderazgo global.

El vicepresidente los invitó a seguir participando, defendiendo sus ideas y trabajando por una humanidad con más seguridad, paz y sentido del bien común. También resaltó la necesidad de usar la tecnología con responsabilidad y avanzar en una regulación adecuada de la inteligencia artificial.