Expracticante de Blu Radio denuncia presunto acoso por parte de Ricardo Orrego

Una nueva denuncia por presunto acoso sacude al periodismo colombiano. Laura Murillo, quien realizó su práctica profesional en Blu Radio cuando tenía 21 años en 2022, aseguró que durante ese periodo fue víctima de conductas reiteradas e incómodas por parte del periodista Ricardo Orrego, quien en ese momento hacía parte de Blu Radio y Caracol Noticias.

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El relato fue dado a conocer en una entrevista y se suma a los más de 300 testimonios recopilados por el movimiento #YoTeCreoColega, iniciativa que en los últimos meses ha visibilizado denuncias de presunto acoso y abuso de poder dentro de medios de comunicación del país.

El relato de Laura Murillo, practicante de 21 años

Según contó Murillo, el periodista le enviaba mensajes privados de manera constante a través de Instagram para invitarla a salir, pese a que ella rechazaba esas propuestas. También afirmó que, durante la jornada laboral, él solía acercarse demasiado cuando interactuaban, lo que le generaba incomodidad por la invasión de su espacio personal.

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La joven aseguró que entre los mensajes que recibió había frases como: “Son señales... o será que me piensas y sas, aparezco” y “Nos damos un besito de buenas noches”. De acuerdo con su testimonio, en otra oportunidad Orrego le propuso llevarla a su casa un sábado por la noche y hacer una parada en el camino.

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Murillo también afirmó que el periodista le insinuó que podía ayudarla en su crecimiento profesional si ella “también le ayudaba”, comentario que interpretó como una insinuación. Además, relató que en una ocasión él la besó muy cerca de la boca sin su consentimiento y que en diferentes momentos llegó a rozarle la cintura.

“Yo me daba cuenta de que me rozaba o me tocaba la cintura”, manifestó durante la entrevista, en la que también fueron divulgadas capturas de pantalla de conversaciones que, según explicó, respaldan su versión de los hechos.

El caso se suma a las denuncias conocidas este año contra periodistas vinculados a Caracol Televisión y otros medios de comunicación, cuyos testimonios han impulsado un debate sobre el acoso laboral, el abuso de poder y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección dentro de las salas de redacción.

Hasta el momento, Ricardo Orrego no se ha pronunciado públicamente sobre ninguno de los testimonios.

Con información de El Universal

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