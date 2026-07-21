Fiscalía abre indagación por presunto plan para atentar contra De La Espriella

La Fiscalía abrió una indagación por la presunta existencia de un plan criminal para atentar en contra del presidente electo Abelardo de la Espriella. Es asumida por un fiscal delegado de la seccional Atlántico.



A esta hora, el ente investigador adelanta labores de policía judicial para esclarecer los hechos.



Las denuncias revelan que existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del Eln y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el presidente electo.

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Incluso, advierten de presuntos intentos de infiltración en eventos públicos y ruedas de prensa, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, “con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta”.



Ante esas denuncias, el equipo del presidente electo pidió a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.

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