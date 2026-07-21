Hemos enfrentado a un gobierno que eligió el odio, mintió y calumnió: Keralty

Keralty, la empresa propietaria de la EPS Sanitas, respondió a las acusaciones que ha hecho en su contra en los últimos días el presidente de la República, Gustavo Petro.



Aseguró que calificarlos de "genocidas", como ha hecho el mandatario, es profundamente injusto "con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos".



Con base en decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han fallado en varias ocasiones a su favor, Keralty manifestó: "Durante cuatro años hemos enfrentado un gobierno que eligió el odio, el resentimiento y la división como método de acción política. Un gobierno que mintió y calumnió, que utilizó falsedades para justificar intervenciones arbitrarias, que persiguió a quienes defendíamos el modelo de salud vigente y que, en no pocas ocasiones, cruzó líneas legales e institucionales que luego la justicia le obligó a rectificar".



Según la empresa, el gobierno de Petro quiso destruir un sistema de salud que había sido reconocido en el mundo por su acceso y cobertura para millones de personas.

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"En su afán de imponer una reforma ideológica, improvisada y carente de soporte técnico, se impulsaron decisiones que deterioraron la prestación de servicios, incrementaron la incertidumbre y el déficit financiero del sistema y pusieron en riesgo la continuidad de la atención", agregó.



Por haberse opuesto a esas decisiones, según Keralty, se convirtió en un obstáculo para el mandatario y de ahí los ataques en su contra.



"Resistimos presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país", señaló



Reconoció que otras empresas del sector sí se rindieron e incluso terminaron colaborando con decisiones que sabían que eran injustas, pero eso no lo hizo Keralty.



"Lejos de sentirnos abatidos por las últimas palabras del presidente saliente, las entendemos como lo que son: el grito final de un proyecto que no logró derrotar la institucionalidad, ni quebrar la columna vertebral de quienes defendimos, con serenidad y coraje, un sistema de salud que ha protegido a millones de colombianos", concluyeron.

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