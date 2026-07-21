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Con orgullo y tradición, miles de cucuteños celebraron el Día de la Independencia
Durante la conmemoración de los 216 años de la Independencia participaron distintos destacamentos de la Fuerza Pública.
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Desfile militar y policial 2026
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 21 de Julio de 2026

Con la bandera de Colombia izada y la camiseta de la Selección Colombia puesta, miles de cucuteños se congregaron ayer para celebrar el Día de la Independencia. La fiesta patria, realizada a lo largo de la avenida Los Libertadores, contó con la participación de más de 1.500 militares y policías, quienes desfilaron para rendir homenaje al pueblo colombiano.

Durante la conmemoración de los 216 años de la Independencia participaron distintos destacamentos de la fuerza pública. Entre ellos estuvieron hombres y mujeres de la Trigésima Brigada, la Armada Nacional, así como veteranos y miembros de la Policía Nacional pertenecientes a diferentes especialidades.

Las autoridades destacaron la celebración como un espacio para exaltar la historia del país - Fotos Carlos Ramírez - La Opinión.
Las autoridades destacaron la celebración como un espacio para exaltar la historia del país - Fotos Carlos Ramírez - La Opinión.
Alrededor de 40 vehículos militares fueron presentados en el desfile.
Alrededor de 40 vehículos militares fueron presentados en el desfile.
El desfile se venía organizando desde el mes de mayo.
El desfile se venía organizando desde el mes de mayo.
Veteranos de la guerra de Corea participaron de este acto conmemorativo.
Veteranos de la guerra de Corea participaron de este acto conmemorativo.
Durante la jornada los asistentes conocieron de primera mano los vehículos y las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Durante la jornada los asistentes conocieron de primera mano los vehículos y las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Familias enteras protagonizaron una mañana marcada por el ambiente festivo y el orgullo patrio.
Familias enteras protagonizaron una mañana marcada por el ambiente festivo y el orgullo patrio.

Asimismo, durante la jornada los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales y conocieron de primera mano los vehículos y las capacidades de las fuerzas de seguridad.

Familias enteras protagonizaron una mañana marcada por el ambiente festivo y el orgullo patrio. Por su parte, las autoridades municipales y departamentales destacaron la celebración como un espacio para exaltar la historia del país y fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

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