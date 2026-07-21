Con orgullo y tradición, miles de cucuteños celebraron el Día de la Independencia

Con la bandera de Colombia izada y la camiseta de la Selección Colombia puesta, miles de cucuteños se congregaron ayer para celebrar el Día de la Independencia. La fiesta patria, realizada a lo largo de la avenida Los Libertadores, contó con la participación de más de 1.500 militares y policías, quienes desfilaron para rendir homenaje al pueblo colombiano.

Durante la conmemoración de los 216 años de la Independencia participaron distintos destacamentos de la fuerza pública. Entre ellos estuvieron hombres y mujeres de la Trigésima Brigada, la Armada Nacional, así como veteranos y miembros de la Policía Nacional pertenecientes a diferentes especialidades.