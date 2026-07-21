Vendían drogas en los barrios Panamericano y Aeropuerto, en Cúcuta

A través del Grupo de Reacción y Atención contra el Homicidio y el Tráfico de Estupefacientes (Grahes), en articulación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, las autoridades les pusieron freno a dos presuntas ollas de expendio de drogas en la ciudad.

Durante procedimientos realizados casi de manera simultánea, en el marco del Plan Blindaje y de las labores de patrullaje, registro y control, fueron capturados dos hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), informó que el primer operativo se llevó a cabo en el barrio Panamericano, donde los uniformados capturaron a un hombre que llevaba ocultas entre sus prendas varias sustancias sintéticas.

En ese procedimiento fueron incautadas 23 pastillas de éxtasis, nueve gramos de Nexus, cuatro gramos de base de coca, cinco frascos con una sustancia líquida que será sometida a análisis, tres frascos de Soloket y dos cartones de LSD.

El oficial explicó que el segundo caso ocurrió en el barrio Aeropuerto, donde fue detenido un joven de 28 años que, al notar la presencia de los policías, intentó evadir los controles acelerando el paso.

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Tras practicarle un registro, los uniformados le encontraron diez gramos de tusi, un molinillo eléctrico para especias, presuntamente utilizado para triturar sustancias estupefacientes, y un teléfono celular.

“Estas acciones hacen parte de los planes de intervención que diariamente se adelantan junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fortaleciendo la presencia institucional en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir la comisión de delitos y afectar las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes”, agregó el comandante de la Mecuc.

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Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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