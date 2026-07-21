Nunca quise controlar la elección del Senado: Abelardo de la Espriella

Tras la conformación de las mesas directivas del Congreso de la República, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pronunció ante los resultados que dejaron su primera derrota en el legislativo.



En su mensaje, señaló: "respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público", luego de que su candidato a la presidencia del Senado, Alfredo Deluque, perdió en las elecciones ante Honorio Henríquez.



El presidente electo aceptó que pese a que deseaba en algún momento que Enrique Gómez le colocará la banda presidencial, finamente tomó la decisión de no postular su nombre porque no es de su interés tener la presidencia del Senado.



"Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes", explicó.



Incluso, reveló que tuvo una conversación previa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que le aseguró que no iba a realizar ninguna alianza ni iba a llamar a pedir votos, ni ofrecer contratos porque "estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que el Congreso en ejercicio que tome la decisión".

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Pese a que no ganó Alfredo Deluque, que era el candidato del gobierno electo, de la Espriella afirmó que contrario a preocuparle esta derrota "esta situación me llena de optimismo porque es la demostración que existe una auténtica independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo que fortalece la democracia".



Además, reveló que los colombianos se tendrán que acostumbrar a esta como una postura que mantendrá durante todo su mandato de "hacer lo correcto, respetar las instituciones y no compra apoyos".



De la Espriella sostuvo que “No tengo ningún veto ni animadversión contra el doctor Honorio Henríquez", donde incluso lo llamará a felicitarlo por su elección como presidente del Senado de la República y al doctor Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes, deseándoles los mejores éxitos en su trabajo en el legislativo.



Señaló que "no es un político tradicional" e insistió en que, desde la independencia de cada corporación, se encontrarán puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la Patria Milagro.

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