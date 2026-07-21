Capacidad ociosa de empresas venezolanas abre oportunidades para Norte de Santander

Empresas venezolanas operan en San Cristóbal (Táchira) apenas entre el 40% y el 50% de su capacidad instalada, una realidad que empresarios de Norte de Santander ven como una oportunidad para impulsar alianzas industriales y aumentar el comercio Colombia y Venezuela.

Los líderes gremiales del estado vecino y del departamento analizaron estrategias de integración, conectividad, aduanas y competitividad y establecieron un diagnóstico de cómo marcha el comercio binacional, en el marco de la Mesa de Trabajo Binacional realizada en San Cristóbal.

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La presidenta de Fedecámaras Táchira, Gipsy Pineda, destacó que uno de los frentes en los que trabajarán es la formación del capital humano.

Para ello, cada bloque gremial elevará una propuesta a los gobiernos para establecer una colaboración entre el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y su similar en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

“Hay la necesidad de mano de obra calificada, por eso queremos trabajar en una integración SENA e Inces, para ver de qué manera estas dos instituciones pueden articularse, intercambiar conocimientos y formar a los trabajadores”, dijo a La Opinión Pineda.

La presidenta Fedecámaras manifestó que, durante la visita a las dos industrias de empaques para artículos de vehículos y de envolturas para productos de higiene y salud, los empresarios y voceros gremiales colombianos evidenciaron que están siendo subutilizadas, una realidad que vive la mayoría de empresas venezolanas, lo que representa una oportunidad de oro para alianzas estratégicas.

“El recorrido permitió comprobar el potencial de complementariedad industrial entre Norte de Santander y Táchira, porque hay una capacidad que puede ser aprovechada al 100%”, recalcó Pineda.

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Producir juntos

En el encuentro estuvieron el director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Víctor Méndez; el gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Francisco Unda; el director ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Juan Diego Mantilla; y el director territorial de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), José Peñaloza.

También se sumaron el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Mateo Montebello; el gerente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Diego Gómez; y el empresario Yezid Sarmiento, representante de los aduaneros.

“Nos parece muy importante mantener el relacionamiento entre los sectores privados y que se impulsen las relaciones, para generar más confianza. Esperamos que los objetivos se cumplan al lograr una sola voz regional en la frontera desde el Táchira y Norte de Santander, a través de los gremios, como sucedió en el pasado”, afirmó Unda.

Víctor Méndez subrayó que estas mesas de trabajo consolidan al Comité Intergremial Binacional como un espacio clave, que nació el año pasado para generar sinergias entre los sectores productivos del departamento y del estado limítrofe.

“Tratamos tres ejes fundamentales: inversión, turismo y exportaciones; quedan un camino y una ruta clara: reunirnos frecuentemente para hacer seguimiento a todos los objetivos planteados, para que seamos protagonistas en este nuevo proceso de reconstrucción de Venezuela”, añadió el vocero de la Cámara Colombo Venezolana.

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Méndez sostuvo que, en Venezuela, hay muy buenas plantas de producción que necesitan capital e inversión colombiana y que el objetivo final es que los empresarios de ambas regiones se unan no solo para el comercio bilateral, sino para exportar de manera conjunta a terceros países.

Los empresarios y gremios de ambo países se fijaron, para 2026, elevar la meta del comercio binacional de US$1.200 millones a US$1.600 millones (36%).

Atanasio y trámites aduaneros

El empresario aduanero Yezid Sarmiento destacó tres puntos en los que se empezará a trabajar:

Digitalización del Certificado de Origen: actualmente el trámite entre Colombia y Venezuela es manual, a diferencia de los procesos que Colombia mantiene con México, Chile, Ecuador o Perú. Esto genera extracostos y demoras. Mientras que en el país el trámite está descentralizado, en Venezuela solo se expiden en Caracas, lo que paraliza mercancías en la frontera. La propuesta es digitalizar este certificado mediante declaración jurada y firma.

actualmente el trámite entre Colombia y Venezuela es manual, a diferencia de los procesos que Colombia mantiene con México, Chile, Ecuador o Perú. Esto genera extracostos y demoras. Mientras que en el país el trámite está descentralizado, en Venezuela solo se expiden en Caracas, lo que paraliza mercancías en la frontera. La propuesta es digitalizar este certificado mediante declaración jurada y firma. Básculas en Tienditas: los empresarios siguen en espera de las dos básculas de importaciones y exportaciones en el puente internacional Atanasio Girardot o de Tienditas, inaugurado el 1 de enero de 2023. Esto obliga a los camiones a desviarse vacíos hasta El Escobal para pesarse, luego cargar en la Zona Franca o depósitos de Cúcuta, regresar a El Escobal para pesarse nuevamente y presentar ambos tiques en el puente. Este proceso genera congestión vehicular y sobrecostos innecesarios.

los empresarios siguen en espera de las dos básculas de importaciones y exportaciones en el puente internacional Atanasio Girardot o de Tienditas, inaugurado el 1 de enero de 2023. Esto obliga a los camiones a desviarse vacíos hasta El Escobal para pesarse, luego cargar en la Zona Franca o depósitos de Cúcuta, regresar a El Escobal para pesarse nuevamente y presentar ambos tiques en el puente. Este proceso genera congestión vehicular y sobrecostos innecesarios. Oficinas activas en Tienditas: mientras que en el lado venezolano, este puente cuenta con todas las entidades activas (Insai, Seniat y bancos), del lado colombiano está prácticamente abandonado, operando únicamente la DIAN y Migración. Las oficinas asignadas para el ICA y el Invima no cuentan con la inversión básica (escritorios, computadores o aire acondicionado) para que sus funcionarios operen allí. Esto impide realizar inspecciones simultáneas y obliga a los usuarios a costear el traslado de los funcionarios para las verificaciones.

Lo gremios acordaron mantener reuniones periódicas de seguimiento a cada una de las metas, presenciales o virtuales.

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