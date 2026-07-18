El recaudo tributario crece en Colombia, pero los ingresos del Gobierno siguen bajo presión

Aunque el recaudo tributario bruto superó la meta prevista para los primeros cinco meses del año, los ingresos netos del Gobierno quedaron por debajo de lo esperado, lo que mantiene la presión sobre las finanzas públicas.

La Dirección de Impuestos y Aduanan Nacionales (DIAN) reportó que el recaudo bruto, entre enero y mayo, ascendió a $139,3 billones, un crecimiento nominal de 9,4% frente al mismo período de 2025 ($127,3 billones). Respecto a la meta mensual, el indicador se ubicó $0,3 billones por encima de lo previsto para mayo ($139,0 billones).

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Mientras que el recaudo tributario neto alcanzó $128,8 billones, monto por debajo de la meta acumulada para este periodo ($128,9 billones) en $0,1 billones.

De acuerdo con el Centro de Pensamiento Económico ANIF (Asociación nacional de Instituciones Financieras), para efectos del análisis de las cuentas fiscales, el neto es el que importa, porque este descuenta las devoluciones y compensaciones por saldos a favor de los contribuyentes y representa los recursos que efectivamente ingresan al Gobierno.

Por esta razón, el recaudo neto es el indicador empleado para estimar los ingresos fiscales y evaluar el balance fiscal. Así, ANIF explicó que, para 2026, la meta anual en este segmento asciende a $290,0 billones, lo cual significa que se ha cumplido en un 44,4%, un porcentaje similar al observado en el mismo período de 2025 (43,9%).

Para el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, el comportamiento del recaudo continúa mostrando una marcada inercia estructural.

“Hay un comportamiento calcado de los años anteriores y el nivel marca el camino de la economía, que va a crecer en un 2% real, lo cual será importante. Pero con respecto al PIB (Producto Interno Bruto) va a quedar en lo mismo, en 16%”, añadió Amorocho.

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El académico manifestó que la base tributaria en Colombia no se ha podido cambiar, por lo que, indiscutiblemente, se van a tener los mismos ingresos.

El país cuenta con un universo de 10 millones de personas en capacidad de contribuir. Sin embargo, solo se le cobra a 3 millones, es decir, existen 7 millones que no tributan, por lo que Henry Amorocho insistió en la necesidad de formalizarlos y así aumentar los ingresos fiscales sin necesidad de incrementar las tarifas.

“El país tendrá que acudir a una reforma tributaria inteligente para aumentar la base gravable, porque seguirá reportando este mismo comportamiento, que se evidencia estancado en el tiempo con respecto al PIB”, recalcó el experto en finanzas públicas.

Industria sostiene el recaudo

Henry Amorocho destacó que la dinámica de los recursos fiscales del país depende en gran medida del aporte del sector real de la economía. Actualmente, los tributos aduaneros representan el 14,3% y el IVA el 25,6% del recaudo.

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El experto tributario afirmó que estas cifras miden la recuperación de la industria manufacturera, la cual ha disminuido sus indicadores negativos y registra, en los últimos 12 meses, un crecimiento del 1,9% en su producción real y del 1,2% en sus ventas, mientras que el empleo se mantiene prácticamente en tablas con un comportamiento negativo del 0,1%.

“Ese impulso en la industria se ha visto favorecido por una tasa de cambio relativamente baja, la cual ha sido aprovechada por los empresarios para realizar compras baratas de insumos, dado el alto componente importado dentro de su producción”, resaltó Amorocho.

La situación ha movido tanto el IVA como los impuestos aduaneros, demostrando que la tributación está fuertemente asentada en el buen aporte de los empresarios, las personas jurídicas y el comportamiento normal que aportarán las personas naturales en su recaudo entre agosto y finales de octubre.

El reto para el nuevo gobierno no será únicamente recaudar más, sino ampliar la base de contribuyentes y hacer más eficiente el sistema tributario, en un contexto donde el crecimiento económico sigue siendo insuficiente para aumentar los ingresos del Estado de manera estructural.

El dato

Por participación de impuestos, la retención en la fuente sobre renta continúa siendo el principal rubro de recaudo, con $50,2 billones (36,1%); seguida del IVA, $35,7 billones (25,6%); los aduaneros, $19,9 billones (14,3%); y el impuesto sobre la renta, con $13,4 billones (9,7%). Otros sumaron $19,9 billones (14,3%).

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