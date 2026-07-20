Declaración de renta 2026: expertos recomiendan prepararse antes del inicio de los vencimientos

El segundo semestre suele representar uno de los mayores impactos para las finanzas de los colombianos por el pago de impuestos, especialmente la declaración de renta de personas naturales. Este año, los vencimientos comenzarán el próximo 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre.

Frente a ese panorama, expertos recomiendan no esperar a las fechas límite para organizar las finanzas. Una estrategia consiste en separar recursos desde ahora o aprovechar la liquidez disponible para cubrir las obligaciones tributarias.

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El desafío también alcanza a los contadores. El aumento de contribuyentes obligados a declarar, los constantes cambios normativos y la necesidad de atender decenas o cientos de clientes en un corto periodo han convertido esta temporada en una de las más exigentes para la profesión.

Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), más de 6,5 millones de personas naturales presentaron su declaración de renta al cierre de la temporada tributaria de 2025, reflejando la magnitud de la carga operativa que enfrentan los profesionales del sector.

La tecnología gana espacio

Ante el creciente volumen de trabajo, las herramientas tecnológicas especializadas están transformando la manera en que los contadores preparan las declaraciones de renta.

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La plataforma Contadia informó que ya supera las 307.000 declaraciones de renta elaboradas en Colombia y proyecta sobrepasar las 500.000 durante 2026. Además, reportó un crecimiento superior al 50% en 2025 frente al año anterior.

Más que el crecimiento de una empresa, esta tendencia evidencia un cambio estructural en el ejercicio de la profesión. Hoy, además del conocimiento técnico de la norma tributaria, los contadores requieren herramientas que permitan aplicar la legislación con rapidez, mantener trazabilidad y administrar grandes volúmenes de información.

“Hoy el contador no solo necesita saber la norma, que además cambia todo el tiempo, sino tener herramientas que le ayuden a aplicarla bien, trabajar con más orden y responder con agilidad en temporada. Ahí es donde la tecnología empieza a jugar un papel mucho más relevante”, afirmó Daniela Mainguez, directora de Negocios de Contadia.

Entre las funciones que están impulsando esta transformación se encuentran la integración con el sistema MUISCA para consultar información tributaria, la lectura automática de certificados, paneles de control para monitorear vencimientos y herramientas para administrar múltiples casos de manera simultánea.

El impacto también se refleja en los tiempos de elaboración. Mientras una declaración preparada de forma tradicional podía tomar entre tres y cuatro horas, algunos usuarios reportan que ahora pueden completarla en 15 minutos o menos.

El modelo de licenciamiento, además, permite un uso ilimitado, con el propósito de que el crecimiento del contador dependa de su capacidad de gestión y no de restricciones en el número de declaraciones.

La Dian conoce su información

Uno de los mitos más extendidos es pensar que, si una persona nunca ha declarado renta, la Dian desconoce sus movimientos financieros. Hoy esa percepción está lejos de la realidad.

La entidad cruza información proveniente de bancos, empleadores, empresas, plataformas digitales, facturación electrónica y múltiples terceros mediante los reportes obligatorios de información exógena.

Incluso, los ciudadanos pueden consultar en la Zona Transaccional la denominada “información reportada por terceros”, donde aparecen los datos que diferentes entidades ya enviaron sobre sus operaciones.

Esto incluye información sobre consignaciones, transferencias, salarios, honorarios, compras, ventas facturadas electrónicamente, inversiones, rendimientos financieros y adquisiciones de bienes como vehículos o inmuebles.

“La información llega a la Dian por terceros, por lo que la entidad puede tener datos financieros de una persona incluso antes de que esta tenga la obligación de declarar”, explicó Elkin Durango, docente de Contaduría Pública de Areandina.

Los expertos aclaran que estos reportes no significan automáticamente evasión, pero sí pueden originar requerimientos cuando existen diferencias entre la información reportada y la declaración presentada.

Reporte de terceros

Antes de elaborar la declaración de renta, los especialistas recomiendan revisar los datos que ya tiene la autoridad tributaria.

El procedimiento consiste en ingresar al portal oficial de la Dian, acceder a la Zona Transaccional con usuario y contraseña y seleccionar la opción “Información reportada por terceros”.

Otros pasos son elegir el año gravable correspondiente y descargar el reporte y compararlo con certificados bancarios, laborales y demás soportes.

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Los especialistas aconsejan no elaborar la declaración “de memoria”. Y si aparecen inconsistencias, el procedimiento sugerido es verificar los certificados oficiales, solicitar la corrección a la entidad que reportó el dato y presentar la declaración con base en los soportes documentales y no en estimaciones.

“La mejor estrategia tributaria es la transparencia y la correcta organización de la información financiera”, afirmó Durango.

Ignorar las diferencias puede derivar en requerimientos de información, liquidaciones oficiales, intereses, sanciones por inexactitud o procesos de fiscalización.

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