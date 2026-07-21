Por ruidosos capturan a comisión de la Segunda Marquetalia en Meta

En las últimas horas, el Ejército capturó a ocho presuntos integrantes de una comisión dedicada a extorsionar y secuestrar ganaderos, transportadores, comerciantes y empresarios. Operaba en los municipios de Mapiripán, Puerto Llenas y Puerto Rico, Meta, y hacían parte de la Segunda Marquetalia.



Su ubicación se facilitó gracias a que empleaban motocicletas de alto cilindraje, que estaban acondicionadas con unos exhostos especiales para generar mayor velocidad, pero también mucho ruido. En total fueron incautadas tres de ellas, además de tres armas de fuego, municiones de diferentes calibres, material de intendencia, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y talonarios con los que intimidaban a sus víctimas.

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La investigación reveló que los capturados extorsionaban a ganaderos, transportadores, comerciantes y empresarios a través de talonarios. Los disidentes habrían tomado las huellas dactilares de sus víctimas.



Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías.



"Con este resultado, las Fuerzas Militares propinan un duro golpe en contra de las redes logísticas y criminales de las disidencias de la Segunda Marquetalia, ya que se desmantela una estructura dedicaba, mediante la intimidación y las amenazas, a recolectar dinero para el sostenimiento delictivo de ese grupo armado ilegal", informó el Ejército.

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