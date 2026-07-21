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Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Torres Castro como nuevo director del SENA
El presidente electo aseguró que el fraile dominico liderará el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, la modernización de la entidad y el acercamiento con el sector productivo para impulsar la productividad y el empleo en el país.
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dsifontes
Abelardo De La Espriella designó al fraile Ricardo Torres Castro como nuevo director del SENA
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Martes, 21 de Julio de 2026

El presidente electo, Abelardo de La Espriella, anunció el nombramiento del fraile dominico Ricardo Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que, según el mandatario, tendrá un papel estratégico dentro de su programa de gobierno denominado Patria Milagro.

De acuerdo con la información divulgada por el equipo del presidente electo, Torres Castro tendrá la responsabilidad de fortalecer los procesos de formación de los aprendices, recuperar la confianza del sector productivo y avanzar en la modernización de la infraestructura física y tecnológica de la institución.

Entre los objetivos trazados para su gestión también se encuentran consolidar la internacionalización del SENA y posicionarlo nuevamente como un aliado para la productividad, la innovación y la movilidad social de los colombianos.

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El nuevo director ha desarrollado su carrera en los ámbitos académico, educativo y social. Ha desempeñado cargos como rector, decano, profesor e investigador, además de integrar juntas directivas de diferentes instituciones.

También ha realizado labores sociales y de promoción de los derechos humanos en regiones como el Catatumbo y cuenta con formación avanzada en administración, comercio y negocios internacionales.

El presidente electo reiteró que durante su administración la educación técnica y tecnológica tendrá un papel prioritario dentro de la política educativa del país.

En ese sentido, señaló que el propósito es fortalecer el SENA como una institución clave para reducir las brechas de acceso a la educación, promover el emprendimiento, responder a las necesidades del sector empresarial y ampliar las oportunidades de formación y empleo para jóvenes y trabajadores colombianos.

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