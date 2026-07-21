Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Torres Castro como nuevo director del SENA

El presidente electo, Abelardo de La Espriella, anunció el nombramiento del fraile dominico Ricardo Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que, según el mandatario, tendrá un papel estratégico dentro de su programa de gobierno denominado Patria Milagro.

De acuerdo con la información divulgada por el equipo del presidente electo, Torres Castro tendrá la responsabilidad de fortalecer los procesos de formación de los aprendices, recuperar la confianza del sector productivo y avanzar en la modernización de la infraestructura física y tecnológica de la institución.

Entre los objetivos trazados para su gestión también se encuentran consolidar la internacionalización del SENA y posicionarlo nuevamente como un aliado para la productividad, la innovación y la movilidad social de los colombianos.

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