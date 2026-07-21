Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Torres Castro como nuevo director del SENA

El nuevo director ha desarrollado su carrera en los ámbitos académico, educativo y social. Ha desempeñado cargos como rector, decano, profesor e investigador, además de integrar juntas directivas de diferentes instituciones.
También ha realizado labores sociales y de promoción de los derechos humanos en regiones como el Catatumbo y cuenta con formación avanzada en administración, comercio y negocios internacionales.
El presidente electo reiteró que durante su administración la educación técnica y tecnológica tendrá un papel prioritario dentro de la política educativa del país.
En ese sentido, señaló que el propósito es fortalecer el SENA como una institución clave para reducir las brechas de acceso a la educación, promover el emprendimiento, responder a las necesidades del sector empresarial y ampliar las oportunidades de formación y empleo para jóvenes y trabajadores colombianos.
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