Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali

La familia Gilinski realizará una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, luego de las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado este domingo 16 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel.

De acuerdo con el mandatario, durante la conversación la pareja le informó sobre la decisión de realizar este aporte económico, que estará destinado a la recuperación de infraestructura educativa y hospitalaria de la capital del Valle del Cauca.

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El mensaje del presidente

Tras conocer la decisión, De la Espriella agradeció públicamente a la familia Gilinski por el aporte anunciado.

“Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, expresó el presidente.

La donación se conoce mientras Cali y otros municipios afectados por el terremoto avanzan en la evaluación de los daños y en las labores de recuperación de la infraestructura afectada.

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