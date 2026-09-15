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Fiscalía investiga contratos por $17.657 millones y salpica a hermano de Daniel Quintero
La entidad señala presuntas irregularidades en seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y afirma que habrían sido direccionados con sobrecostos y pagos por servicios no prestados.
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crojas
Fiscalía investiga contratos por $17.657 millones y salpica a hermano de Daniel Quintero
Colprensa
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Martes, 15 de Septiembre de 2026

La Fiscalía detectó presuntas irregularidades en seis contratos por más de 17.657 millones de pesos, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí: entre los responsables está Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

La investigación reveló que los contratos se firmaron en 2019 y 2023. Tenían como propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

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Sin embargo, habrían sido adjudicados a dedo y con sobrecostos: tanto en los kits para la pandemia como en pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados.

En ese sentido, Miguel Andrés Quintero Calle, sin ser servidor público, habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, con el propósito de ejercer control sobre la contratación.

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"Quintero Calle habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados", explicó la Fiscalía.

Fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. También fueron imputados Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo, abogada contratista que realizó los estudios previos de los contratos comprometidos, y Sebastián de Dios Ortega Urán, presunto responsable de recibir dinero en efectivo para posteriormente entregárselo a Quintero Calle.

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