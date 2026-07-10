La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Germán Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el Gobierno de Abelardo
El abogado hizo parte del equipo jurídico de De la Espriella durante la campaña y también tiene recorrido en entidades públicas.


Authored by
dsifontes
Germán Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el Gobierno de Abelardo
Colprensa
Colprensa
Viernes, 10 de Julio de 2026

El nombre de Germán Calderón España no es nuevo en el entorno de Abelardo De la Espriella. El profesional en derecho fue el asesor jurídico y abogado del candidato de Salvación Nacional durante la campaña hacia la Presidencia.

Ahora, como con otros nombramientos, el presidente electo “premió” o “reconoció” su lealtad nombrándolo en un cargo público clave de su administración: Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Aquella entidad está adscrita al Ministerio de Justicia. Su función principal es proteger el patrimonio público estructurando estrategias de defensa. Esto incluye prevenir demandas contra las entidades públicas y representarlas en litigios nacionales e internacionales.

Germán Calderón España es abogado constitucionalista y acumula más de 20 años de trayectoria profesional en el servicio público, la consultoría jurídica, la academia y el ejercicio del derecho.

Puede leer: Cecilia López, Ocampo, Oviedo y otros líderes del centro le piden a Abelardo renunciar a ciudadanía gringa

Es egresado de la Universidad Católica de Colombia y complementó su formación con especializaciones en Derecho Público Económico, en la Universidad Sergio Arboleda, y en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional. Además, obtuvo una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección.

Durante su carrera ha desempeñado distintos cargos en entidades del Estado. Entre ellos, fue procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial en la Procuraduría General de la Nación.

También ha prestado asesoría a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Cancillería, la Federación Nacional de Departamentos y varias dependencias de la administración distrital de Bogotá.

Recientemente, su nombre se vio envuelto en una polémica por una investigación de la Revista Raya que aseguró que España estuvo condenado a 36 meses de prisión domiciliaria por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por dos contratos de señalización vial suscritos durante la Alcaldía de Soacha.

Sin embargo, él mismo publicó su historial judicial, en donde la Policía Nacional asegura que no tiene antecedentes ni líos con la Justicia colombiana.

Sobre su nuevo nombramiento solo ha publicado un trino, en el que dijo: “gracias”, en respuesta a la felicitación de una de sus colegas, Gloria Yaneth Vélez, quien dijo: “La Defensa Jurídica del Estado estará en las mejores manos. Idoneidad probada. Felicitaciones para el Doctor Calderón España”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.

Recomendados para ti
Temas del Día
En la prolongación de El Malecón ese espacio alcanzará los 4 kilómetros para la recreación, el deporte y el esparcimiento/Foto: Cortesía
En la prolongación de El Malecón ese espacio alcanzará los 4 kilómetros para la recreación, el deporte y el esparcimiento/Foto: Cortesía
Respaldo del gobierno entrante impulsa el proyecto de ampliación de El Malecón y otras obras estratégicas para Cúcuta
Orlando Carvajal
Objetivos Abelardo
Objetivos Abelardo
Alias Alfred y Andrey Avendaño, los nombres claves del conflicto armado 'sentenciados' por Abelardo de la Espriella en Cúcuta
La Opinión
Inflación en Cúcuta. / Foto: Archivo
Inflación en Cúcuta. / Foto: Archivo
Cebolla, papa y arriendos presionan el bolsillo en Cúcuta, ¿la inflación es moderada?
Leonardo Favio Oliveros