Germán Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el Gobierno de Abelardo

El nombre de Germán Calderón España no es nuevo en el entorno de Abelardo De la Espriella. El profesional en derecho fue el asesor jurídico y abogado del candidato de Salvación Nacional durante la campaña hacia la Presidencia.

Ahora, como con otros nombramientos, el presidente electo “premió” o “reconoció” su lealtad nombrándolo en un cargo público clave de su administración: Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Aquella entidad está adscrita al Ministerio de Justicia. Su función principal es proteger el patrimonio público estructurando estrategias de defensa. Esto incluye prevenir demandas contra las entidades públicas y representarlas en litigios nacionales e internacionales.

Germán Calderón España es abogado constitucionalista y acumula más de 20 años de trayectoria profesional en el servicio público, la consultoría jurídica, la academia y el ejercicio del derecho.

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Es egresado de la Universidad Católica de Colombia y complementó su formación con especializaciones en Derecho Público Económico, en la Universidad Sergio Arboleda, y en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional. Además, obtuvo una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección.

Durante su carrera ha desempeñado distintos cargos en entidades del Estado. Entre ellos, fue procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial en la Procuraduría General de la Nación.

También ha prestado asesoría a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Cancillería, la Federación Nacional de Departamentos y varias dependencias de la administración distrital de Bogotá.

Recientemente, su nombre se vio envuelto en una polémica por una investigación de la Revista Raya que aseguró que España estuvo condenado a 36 meses de prisión domiciliaria por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por dos contratos de señalización vial suscritos durante la Alcaldía de Soacha.

Sin embargo, él mismo publicó su historial judicial, en donde la Policía Nacional asegura que no tiene antecedentes ni líos con la Justicia colombiana.

Sobre su nuevo nombramiento solo ha publicado un trino, en el que dijo: “gracias”, en respuesta a la felicitación de una de sus colegas, Gloria Yaneth Vélez, quien dijo: “La Defensa Jurídica del Estado estará en las mejores manos. Idoneidad probada. Felicitaciones para el Doctor Calderón España”.

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