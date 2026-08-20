Gobierno y aseguradoras acuerdan acelerar pagos tras el terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el miércoles un acuerdo con el sector asegurador para acelerar los trámites y pagos de las pólizas de las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que deja cientos de víctimas y graves daños materiales.

Tras reunirse con representantes de las compañías de seguros, el mandatario explicó que el Gobierno cruzará la información oficial de los damnificados con las bases de datos de las aseguradoras. El objetivo es facilitar tanto las indemnizaciones como la entrega de subsidios estatales.

“Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados”, afirmó De la Espriella durante una declaración desde el Palacio San Carlos, en Bogotá.

El presidente también hizo una precisión sobre los tiempos para presentar las reclamaciones. Según explicó, los afectados cuentan con dos años para solicitar el pago de sus pólizas, por lo que descartó las versiones que hablaban de un plazo de solo dos días.

Las viviendas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, así como las viviendas de interés social, tendrán atención prioritaria dentro de este proceso. No obstante, el mandatario señaló que esta decisión no significa que los demás asegurados queden por fuera de la atención.

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Otro de los acuerdos contempla los casos en los que una vivienda o copropiedad tenga pólizas contratadas con distintas aseguradoras. En esas situaciones, serán las compañías las que deberán coordinar entre ellas la atención y establecer cómo avanzar con los respectivos trámites.

“No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta”, añadió el mandatario.

El anuncio se conoció mientras el Gobierno se preparaba para el primer consejo de ministros liderado por De la Espriella, escenario en el que se firmó el decreto de Emergencia Económica anunciado la semana anterior para responder a las consecuencias del terremoto.

De acuerdo con el último balance entregado por la UNGRD, la emergencia ya deja 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 personas rescatadas.

Asimsimo, 163.492 viviendas averiadas, 31.461 destruidas y 302 edificios colapsados.

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