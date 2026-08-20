Tragedia en mina de Nariño deja 13 muertos, siete heridos y un desaparecido

Una emergencia minera terminó en tragedia en el departamento de Nariño. Un derrumbe registrado en una zona rural de Policarpa dejó, según el balance más reciente, 13 personas fallecidas, siete heridas y una desaparecida.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Puerto Rico, en límites entre los municipios de Policarpa y El Peñol, donde varias personas se encontraban realizando labores de extracción artesanal de oro. La emergencia habría ocurrido luego de un movimiento de tierra que sorprendió a los trabajadores que permanecían en el lugar.

Las primeras informaciones conocidas durante la tarde del miércoles 19 de agosto daban cuenta de tres personas muertas, siete heridas y ocho desaparecidas. Con el avance de las labores de verificación y rescate, el número de víctimas mortales fue aumentando hasta llegar al balance reportado durante la mañana de este jueves.

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Gabriel Ocaña, director de Gestión de Riesgo de Desastres de Nariño, informó a Blu Radio, que las labores de búsqueda y rescate se adelantaron hasta las 2:00 de la madrugada, con colaboración de la comunidad, que suministró retroexcavadoras para tratar de liberar a las personas atrapadas.

“Se hizo la labor de búsqueda y rescate con colaboración de la comunidad. Se logró el rescate de las personas atrapadas, de las que 13 están fallecidas”, señaló Ocaña.

Las personas heridas fueron trasladadas a centros de atención en Pasto y Policarpa.

Las circunstancias que desencadenaron la emergencia todavía son materia de investigación. Durante las primeras horas circularon diferentes versiones sobre el origen del accidente, entre ellas un posible deslizamiento de tierra, el colapso de una parte de la montaña y una eventual creciente o avalancha relacionada con el río Patía.