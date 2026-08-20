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Réplica del Pacto Histórico: críticas al Gobierno y propuesta para reconstrucción
El expresidente Gustavo Petro cuestionó la gestión de la emergencia y el manejo de la ayuda internacional durante las primeras horas tras el terremoto.
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dsifontes
Petro lanza propuesta para financiar la reconstrucción tras terremoto
Colprensa
Colprensa
Jueves, 20 de Agosto de 2026

El Pacto Histórico aprovechó este miércoles su espacio de réplica como partido de oposición para responder a la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella del pasado domingo.

Durante la intervención, el expresidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionaron el manejo de la emergencia tras el terremoto, especialmente las decisiones relacionadas con la ayuda internacional y la atención durante las primeras horas. 

Petro aseguró que la falta de empalme entre su Gobierno y la nueva administración tuvo consecuencias durante las primeras 100 horas posteriores al desastre.

“La incapacidad de empalme del gobierno entrante convirtió esas horas en un desastre, un desastre mayor del que había”, manifestó. 

Puede leer: Minminas le pone la lupa a contratos dejados por su antecesor Edwin Palma

El exmandatario también cuestionó que el buque hospital Benkos Biohó permaneciera una semana anclado en Buenaventura, mientras el ministro del Interior, Rodrigo Lara, solicitaba hospitales de campaña para Bogotá.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, ha respondido que el Gobierno de De la Espriella encontró el barco sin recursos para operar.

Petro, además, criticó el rechazo a los rescatistas mexicanos y la presencia de personal israelí y estadounidense en el país.

“Rechazar la ayuda internacional y politizarla ha cobrado centenares de vidas de personas innecesariamente”, aseguró.

Petro propone revivir reforma tributaria para la reconstrucción

En materia económica, Petro propuso revivir la reforma tributaria de su Gobierno para financiar parte de la reconstrucción. Según explicó, esta podría aportar $20 billones, mientras las necesidades alcanzarían los $30 billones.

Lea aquí: ¿De dónde saldrá la plata para reconstruir ciudades afectadas por el terremoto? Estas son las propuestas de ANIF

El expresidente señaló que, por ahora, solo se cuenta con $1 billón recaudado entre empresarios privados, recursos que calificó de “limosnas”.

Por su parte, Iván Cepeda propuso al Consejo de Estado mantener vigente la reducción del salario de los congresistas, que representa unos $18.000 millones.

El excandidato planteó que esos recursos sean destinados por el Gobierno a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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