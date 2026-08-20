Minminas le pone la lupa a contratos dejados por su antecesor Edwin Palma

Con la llegada de María Nohemi Arboleda al Ministerio de Minas y Energía comenzaron a tomarse decisiones administrativas y contractuales para fortalecer el control institucional, proteger los recursos públicos y recuperar la confianza en el sector.

De acuerdo con un informe de la cartera, una de la medidas fue la suspensión de contratos en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) por más de $216.000 millones, y la terminación anticipada del contrato con la persona designada como director ejecutivo por parte de su antecesor, el ahora exministro Edwin Palma.

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También, en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) evalúan 572 contratos de prestación de servicios, por un valor total de $33.835 millones, y suspendieron un proceso por $3.057 millones para revisar integralmente su necesidad, alcance y conveniencia.

“En el Viceministerio de Minas se revisaron 452 contratos de prestación de servicios, por $39.329 millones, y en el Viceministerio de Energía se revisaron 624 de estos contratos, por $331.155 millones. En ambos casos se identificaron alertas tempranas”, indicó el Minminas.

La ministra María Nohemi Arboleda informó que estos análisis en todas las dependencias de su despacho continuarán.

“Estos primeros diez días dejan un mensaje claro: el ministerio está actuando con decisión, rigor técnico y responsabilidad pública. Los desafíos del sector son grandes y nuestra responsabilidad con Colombia es mayor. El país puede tener confianza: hay un Gobierno presente, un ministerio activo y una hoja de ruta clara para avanzar con seguridad, transparencia y esperanza”, afirmó Arboleda.

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Otras decisiones

Como respuesta a la emergencia por el terremoto del 10 de agosto, se activó la coordinación con entidades del Ejecutivo Nacional, reguladores, operadores, gremios y agentes del mercado, por lo que, a la fecha, la recuperación del servicio de energía en los territorios afectados alcanza el 99%.

“Reiteramos nuestra solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos y con las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, señaló la ministra de Minas y Energía.

En respuesta a las contingencias derivadas de los bloqueos presentados en Barrancas (La Guajira) y Pueblo Viejo (Magdalena), el ministerio participó en mesas de trabajo con la comunidad y autoridades locales, tras lo cual se levantaron tres protestas y se recuperó la movilidad, atendiendo con rapidez las necesidades de la población en soluciones estructurales para mejorar la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.

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Frente al fenómeno El Niño, el Minminas trabaja con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la UPME, los agentes del mercado y los gremios en medidas para acelerar la disponibilidad de energía y gas.

“En esa línea, gracias al trabajo articulado entre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Ambiente, se logró la ampliación de la licencia de la regasificadora SPEC, lo que permitirá sumar 58 millones de pies cúbicos diarios para atender la demanda de gas durante El Niño”, agregó la ministra María Nohemi Arboleda.

Igualmente, ate la situación financiera de las empresas de energía en el Caribe, se priorizó el análisis de soluciones para Air-e y Afinia, con el fin de evitar la materialización de riesgos sistémicos que puedan afectar el mercado de energía mayorista y la prestación del servicio.

Además, avanzaron en las conversaciones con la CREG para la realización de una nueva subasta de Obligaciones de Energía Firme y alternativas para incrementar su disponibilidad durante. Mientras que, para las empresas vinculadas al ministerio, se suspendieron transitoriamente los procesos de elección o designación de miembros de juntas directivas, gerentes o presidentes.

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