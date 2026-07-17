Ideam mantiene alerta por lluvias y riesgo de crecientes súbitas en el Pacífico

El Ideam presentó sus previsiones para las condiciones climáticas de las próximas horas del territorio nacional, en las que destacó que la presencia constante de lluvias en la región Pacífico.

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Según el análisis de la institución, las precipitaciones se han presentado particularmente en el sur del Chocó (sectores del Bajo Baudó, Istmina, Litoral del San Juan y territorios cercanos), así como sobre Buenaventura y municipios cercanos.



No obstante, aunque se prevé que durante la mañana continúen las precipitaciones, se espera una tendencia a la disminución durante la tarde de este viernes.

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El Ideam advirtió sobre la probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Baudó, Docampadó, San Juan y aportantes, a la altura de las poblaciones de Medio Baudó (Boca de Pepé), Bajo Baudó (Pizarro), Istmina, El Litoral de San Juan (Docordó) en Chocó.



La institución recomendó a la ciudadanía mantenerse al tanto de los cambios que se puedan presentar a través de los canales oficiales de la institución con el fin de prevenir posibles afectaciones.

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